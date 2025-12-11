“Fainas” a Nuoro 

Oggi alle 15 torna, su Videolina, “Fainas”. La puntata di Nuoro racconta il canto come respiro profondo della Barbagia. Dalle prime luci dell’alba sul Monte Ortobene fino alle prove serali nelle sale dei cori, Gianluca Medas conduce lo spettatore dentro un mondo in cui la voce non è solo suono, ma identità che si tramanda. Il racconto attraversa le storie dei giovani del coro Canarios, che con umiltà e passione imparano l’arte dell’intonazione e dell’ascolto reciproco; incontra poi la figura simbolica di Banneddu Ruju, bambino ribelle che trasformò una punizione scolastica nella scoperta dell’armonia e diede alla Barbagia un nuovo modo di cantare. La narrazione prosegue con il coro Nugoro Amada. Si passa quindi alle mani artigiane delle sarte dell’associazione Bobore Nivoli.