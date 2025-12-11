VaiOnline
Telecomando
12 dicembre 2025 alle 00:32

“Fainas” a Nuoro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi alle 15 torna, su Videolina, “Fainas”. La puntata di Nuoro racconta il canto come respiro profondo della Barbagia. Dalle prime luci dell’alba sul Monte Ortobene fino alle prove serali nelle sale dei cori, Gianluca Medas conduce lo spettatore dentro un mondo in cui la voce non è solo suono, ma identità che si tramanda. Il racconto attraversa le storie dei giovani del coro Canarios, che con umiltà e passione imparano l’arte dell’intonazione e dell’ascolto reciproco; incontra poi la figura simbolica di Banneddu Ruju, bambino ribelle che trasformò una punizione scolastica nella scoperta dell’armonia e diede alla Barbagia un nuovo modo di cantare. La narrazione prosegue con il coro Nugoro Amada. Si passa quindi alle mani artigiane delle sarte dell’associazione Bobore Nivoli.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo in crisi Egas, critiche dal Pd: «Un errore di Todde»

L’asse tra governatrice e centrodestra tiene alta la tensione in maggioranza 
Alessandra Carta
Sanità

«Dopo l’infarto rinuncio alla convalescenza per seguire i pazienti»

Luigi Cadeddu: centinaia di loro  sarebbero rimasti senza assistenza 
Gianni Agus
Sanità

Il piano di Asl 8 e Brotzu: «Lotta alle liste d’attesa con visite nel weekend»

Partecipano anche le strutture private Todde: sforzo comune per una svolta 
Cronaca

Nuoro, emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shopping

Avvistati davanti a un megastore, tempo fa arrivarono all’ospedale 
Giovanna Pittalis Francesco Oggianu
Il report

Migliora l’istruzione, non la salute

Sardegna a due velocità secondo lo studio Asvis: cresce la povertà 
Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

Pier Silvio: «Nuove facce in Forza Italia»

Berlusconi jr detta la linea nel partito, «la più grande eredità di nostro padre» 