“Fainas” a Cabras 

La puntata di Cabras racconta la Corsa degli Scalzi, rito millenario che lega la comunità del Sinis al culto del Santissimo Salvatore. Attraverso immagini suggestive e testimonianze di giovani e anziani “Curridoris”, la narrazione di Gianluca Medas accompagna lo spettatore dal silenzio della notte che precede la corsa fino all’alba della partenza, tra sabbia, polvere e devozione. Il racconto intreccia storia e spiritualità, mostrando la preparazione, il sacrificio e la commozione dell’arrivo al villaggio di San Salvatore. Ogni gesto, ogni voto personale diventa simbolo di un legame profondo con la terra e con la fede, che si rinnova ogni anno come una promessa collettiva. Alle 15 su Videolina.

