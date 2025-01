«Fai buon viaggio, ti vogliamo bene» 

Inviato

Elmas. Dopo otto mesi di angoscia, ricerche, analisi e indagini, da ieri finalmente le spoglie di Francesca Deidda, uccisa lo scorso maggio a martellate dal marito Igor Sollai nella loro casa a San Sperate, riposano in un loculo nel cimitero di Elmas, il suo paese natale. Centinaia di persone hanno preso parte al funerale nella chiesa di San Sebastiano, in piazza padre Pio, dove la donna era stata battezzata e cresimata.

In prima fila, divisi da poche poltroncine, il fratello di Francesca, Andrea, e i genitori di Igor Sollai: si temevano tensioni, invece quando Ignazio Sollai e sua moglie Marinella si sono avvicinati al giovane per porgergli le condoglianze, queste sono state accettate. In chiesa anche le militanti del movimento “Non una di meno”, il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, e una quindicina di sindaci della Città metropolitana, «uniti per ribadire un impegno politico comune contro la violenza di genere», spiega la prima cittadina di Elmas, Maria Laura Orrù, che di Francesca è stata anche compagna di classe. «Era timida, introversa, sensibile», la ricorda: «Sempre pronta a tendere una mano agli altri».

L’omelia

Il feretro entra in chiesa tra gli applausi. La bara di legno chiaro viene portata davanti all’altare: sopra, una foto di Francesca e un mazzo di rose bianche. La messa comincia. Celebra l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi: la sua omelia è lontana anni luce dai luoghi comuni e dalle facili ricette consolatorie. In dieci minuti la parola «perdono» non viene mai pronunciata.

Si parte dalle letture liturgiche: il passo dell’Apocalisse che promette un mondo nuovo dove “non ci sarà più la morte, né il lutto, né la fame”, e quello del Vangelo in cui San Marco racconta la morte di Gesù. Se il Suo regno è nuovo, «quant’è vecchio – esclama il vescovo – il male della violenza nell’uomo, con la pretesa di dominare sulle persone». Andrea Deidda, che ha abbassato sul volto gli occhiali da sole finora tenuti sollevati sulla fronte, annuisce. «L’affetto – prosegue monsignore – non è mai possesso; una persona non può essere trattata per nessuna ragione come un oggetto, presa e scartata. L’amore vero è gratuità, mai possessività; dedizione, mai costrizione; disponibilità al sacrificio di sé, mai violenza verso l’altro». Ma «occorre sperare, perché solo chi spera ama», mentre la prepotenza è di chi è disperato. Quindi la preghiera all’Altissimo: «Resuscitala».

«Crediamo nella giustizia»

Dopo l’eucarestia va al microfono una delle colleghe del call center dove lavorava Francesca. Parla a nome di tutte, non dice il suo. La voce trema: «A marzo – dice, rivolta all’amica – sarebbero stati undici anni dal nostro primo incontro. Eri sempre presente, puntuale, precisa; sempre pronta ad aiutare. Non abbiamo mai conosciuto persona più dedita al lavoro, gentile ed educata: mai una parola fuori posto, sempre molto riservata. Un giorno ti ho sentito pronunciare una parolaccia. Ti ho chiesto se fosse tutto a posto e ho esclamato: “Ma allora sei come noi! Anche tu dici le parolacce”. Ti sei messa a ridere e il tuo volto ha raggiunto quel colore fucsia che avevi ogni volta che ti imbarazzavi o ridevi». Più che colleghe: amiche. Decisive nell’inchiesta: un loro messaggio ha dimostrato che a scrivere dal telefonino di Francesca non era Francesca. «Ti abbiamo cercata, abbiamo sperato, abbiamo chiesto aiuto. Infine ti hanno trovata. Abbiamo creduto e continueremo a credere nella giustizia: quella divina e quella terrena. L’ultimo giorno, al lavoro, eri più bella del solito e te l’ho fatto notare. Mi hai detto “grazie”, e io oggi “grazie” lo dico a te per la bella persona che sei. Per noi resterai sempre la nostra collega. Ti vogliamo bene, Franci. Fai buon viaggio».

In cimitero

Il viatico per quel viaggio sono l’acqua benedetta spruzzata sulla bara e l’incenso sparso attorno, battesimo del corpo in vista della resurrezione. Benedizione, la messa è finita. All’uscita del feretro, nuovo applauso. Ci si dirige tutti, silenziosamente, in corteo verso il cimitero. Per Francesca è pronto un loculo, in alto. La bara ci viene infilata, per l’ultimo applauso. Una delle colleghe regge un mazzo di palloncini rosa confetto che non vedono l’ora di scappare liberi verso le altezze del cielo. Ma non si può: a Elmas un’ordinanza della sindaca li vieta, anche se biodegradabili. Inquinerebbero. Le colleghe si consultano, i palloncini non voleranno: vengono appesi davanti al loculo. «Francesca – spiega una – non avrebbe mai voluto che si violasse un divieto».

