Fahamedul Islam stellina dell’Olbia 

Olbia. Con 3 gol all’esordio nell’Under 19 e la rete sfiorata con la prima squadra in casa della Paganese, dopo 5’ dall’ingresso in campo, il 18enne Fahamedul Islam si candida a rimanere stabilmente nell’Olbia dei “grandi”.

Intanto, l’esterno originario del Bangladesh ha attirato l’attenzione della sua Nazionale, che l’ha chiamato a far parte della rosa preliminare della selezione che prepara la sfida di qualificazione alla Coppa d’Asia 2027 contro l’India il 25 marzo. La convocazione di Islam, la prima assoluta per il giocatore cresciuto tra Spezia e Sampdoria, è arrivata in sede mercoledì ed è l’unica dell’Olbia più internazionale degli ultimi anni: dodici stranieri e dieci giocatori con doppio passaporto. Il record è negativo se si pensa che solo l’anno scorso il club gallurese vantava quattro convocati in Nazionale tra i sanmarinesi Filippo Fabbri e Nicola Nanni, oggi alla Torres in Serie C, e gli azzurrini Filippo Rinaldi e Lorenzo Palmisani.

Se le condizioni di Pasquale Costanzo, alle prese con un problema a una caviglia, non dovessero migliorare, Islam potrebbe essere l’alternativa, questa volta dal primo minuto, all’ex Toro. Il tecnico dei bianchi Zé Maria ha ancora due giorni per valutare il miglior undici da schierare domenica al “Nespoli” contro il Trastevere, nella consapevolezza che a 10 giornate dalla fine della stagione regolare di Serie D perdere ulteriore terreno dalla salvezza, distante adesso 4 punti, non è ammissibile. L’altra notizia della settimana riguarda la squadra femminile, che l’Olbia tornerà ad avere dal prossimo campionato: lo ha annunciato il responsabile del progetto tecnico e socio di maggioranza Benno Räber.

