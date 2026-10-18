faggioli, poker con record 

Con un centinaio di piloti al via e un percorso da cartolina, la 64ª Alghero-Scala Piccada, 2° round del Super Civm, ha regalato emozioni e spettacolo al pubblico accorso numeroso lungo la Statale 292. A impreziosire la manifestazione firmata Ac Sassari è stato il leggendario Simone Faggioli, autore del nuovo record del percorso e al 4° successo nella Riviera del Corallo a 21 anni dal primo trionfo.

Nuovo primato

Il plurititolato pilota toscano - 20 titoli italiani, 11 europei e l’americana Pikes Peak 2025, detta “l’università delle salite” - era stato il più veloce già sabato, ma ieri ha alzato l’asticella e, in gara1, ha confezionato uno strepitoso nuovo record del tracciato, 2’18”92, percorrendo 5100 metri alla media di 132,2 km/h (nonché l’unico a superare i 130 km/h di media). Faggioli è stato il migliore anche in gara2 e, alla fine, è salito sul gradino più alto del podio davanti a Mirko Torsellini e a Franco Caruso (che era arrivato 2° in gara1). A completare la top5, Achille Lombardi e Michele Gregori, mentre il nuorese Andrea Costa è arrivato 9° assoluto, 1° tra le 2000 cc e 1° dei sardi davanti al sulcitano Marco Satta. Non partiti Vacca e Angioj, Farris out da sabato dopo un errore in prova2.

I protagonisti

Soddisfatto Faggioli: «Percorso bellissimo. Ho avuto a disposizione una macchina top e in gara1 è arrivato un gran tempo. In gara2 il fondo era più scivoloso e ho alzato il piede, ma ho colto comunque il mio 4° successo qui». Bel risultato per Andrea Costa, primo dei sardi: «Sono molto contento. Dopo un sabato negativo a causa di una foratura in prova1 e un problema alla pedaliera in prova2, non avevo riferimenti. Non conoscendo la macchina, sono rimasto abbottonato, ho dovuto fare d’istinto e magari ho perso 3-4 secondi, però essere il 1° dei sardi e il 1° tra le 2000 è un ottimo risultato». Entusiasta il presidente di Ac Sassari, Giulio Pes di San Vittorio: «Quando una gara finisce e va tutto bene, si parla solo di sport. Abbiamo i migliori piloti a livello italiano ed europeo. Da oltre 10 anni il gruppo di Ac Sassari si occupa di questo evento, si è fatto un grande sforzo organizzativo e ringrazio chi ha lavorato qui, il pubblico che è stato eccezionale, Regione, Comune e Fondazione Alghero». Infine Totò Riolo della Commissione Salite Aci Sport e supervisore: «Questa gara merita grande visibilità nel calendario della Supersalita e può ambire a grande rilievo sportivo».

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