Faggioli doma la pioggia 

«Soddisfatto della 1ª manche sull’acqua e nella 2ª, in cui ho rischiato con le intermedie, ho fatto comunque il miglior tempo. Sono contentissimo per me e per il team, per il 3º posto di Diego, il 5º di Franco e perché siamo arrivati tutti al traguardo», ha sottolineato il vincitore Simone Faggioli.

Il via di gara1 della manifestazione organizzata da Aci Sassari è slittato dalle 9 alle 10 causa pioggia, poi nel corso nella mattinata le condizioni sono migliorate fino a regalare una premiazione sotto un tiepido sole. Tra le quasi 90 auto al via, comprese due storiche, tutti i protagonisti del massimo campionato Civm e della cadetta Tivm nord e sud. Tra i premi, anche quelli alla memoria di Ottavio Sechi, recordman di presenze della salita algherese, andati al pilota più longevo e alla più giovane, in questo caso all’unica dama, l’altoatesina Selina Prantl, 44ª. Tra i non partiti, due dei sardi più attesi, Marco Satta e Giuseppe Vacca.

Alghero. Pioggia e umido non hanno scombinato i piani del campionissimo Simone Faggioli, che si è aggiudicato la 61ª Alghero-Scala Piccada, gara d’apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna, ed è salito sul gradino più alto del podio davanti al siciliano Luigi Fazzino e al compagno di team Diego Degasperi, che ha preceduto Franco Caruso, altro portacolori della Best Lap, e il pilota di casa Sergio Farris, 1º dei sardi e 5º assoluto.

La gara

I protagonisti

«Tre gare di fila a podio in Sardegna, Alghero mi è sempre piaciuta, e quest’anno è arrivato un podio inaspettato perché con l’acqua non ho molta confidenza, ma abbiamo lavorato molto sulla macchina ed è venuto fuori un gran tempo. Non potevo chiedere di meglio che aprire la stagione così», ha aggiunto entusiasta Luigi Fazzino, campione italiano U25 in carica.

«Nel primo giro sono andato forte ma non ho corso rischi sull’asfalto nuovo, nel secondo ho trovato una prestazione super con le gomme da bagnato sul misto, terreno che prediligo, e se non avessi trovato un concorrente fermo all’ultima curva avrei potuto fare anche meglio. Bilancio positivo, sono contento» ha detto Degasperi.

Bene anche Sergio Farris: «È la gara di casa, intitolata a mio padre e sono soddisfatto anche perché ero un anno e mezzo fuori dal mondo delle salite. Era una gara test per conoscere la Wolf, auto con cui correrò l’Italiano Sport Prototipi in pista».

Soddisfatto l’organizzatore Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Aci Sassari: «Una grande soddisfazione essere riusciti a concludere le due manche nonostante il maltempo della mattina. Ringrazio tutto lo staff organizzativo, gli ufficiali di gara e la direzione gara che han fatto un lavoro eccellente, e l’Anas. Diamo appuntamento al 2024 per una super edizione ancora più al top».

Classifica Top10 (aggregati) : 1) Simone Faggioli (Norma M20 FC E2SC-3000) 5’12”80; 2) Luigi Fazzino (Osella PA 2000 Turbo E2SC-2000) a 16”45; 3) Diego Degasperi (Osella FA 30) a 21”42; 4 Franco Caruso (Nova Proto NP 01) a 29”12; 5) Emanuele Sergio Farris (Wolf GB 08 Thunder) a 45”78; 6) Rosario Iaquinta (Osella PA 21) a 47”55; 7) Gianluca Ticci (Fiat X 1/9) a 47”69; 8) Virgilio Gosio (Nova Proto NP 03) a 48”77; 9) Lucio Peruggini (Ferrari 488 Challenge Evo) a 53”31; 10) Mirko Torsellini (Nova Proto NP 013) a 54”61.

