Faella abbatte un’ottima Ilvamaddalena 

Paganese 2

Ilvamaddalena 0

Paganese (3-5-2) : Spurio, Galizia, Esposito G., Zugaro (42’ st Boccia); Ianniello, Mancino (31’ st Di Masi), Bucolo, De Feo (22’ pt Del Gesso), Langella; Faella, Coratella (45’ st Ricci). In panchina Esposito S., Mascolo, Metafora, De Angelis, Petrosino. Allenatore Esposito.

Ilvamaddalena (3-4-1-2) : Vlasceanu; Di Pietro, Bonu, Martinoli (31’ st Bolo); Di Marco, Furijan (41’ st Tapparello), Attili, Nana; Tesija; Touray (1’ st Aloia), Blazevic (18’ st Alvarez). In panchina Manis, Tamponi, Dessena, Bello, Ribeiro. Allenatore Fascia.

Arbitro: Vincenzi di Bologna.

Reti: nel primo tempo 9’ Faella, nel secondo tempo 18’ Faella.

Note: ammoniti Ianniello, Touray, recupero 1’- 4’.

La neo capolista batte gli isolani con una rete per tempo ma il risultato non inganni: i ragazzi di Fascia hanno disputato una gara maiuscola, dove sono mancate solo le reti. Pronti via e sono i locali a passare in vantaggio con un eurogol di Faella, abile a liberarsi sulla sinistra e a sparare un bolide all’incrocio dei pali dove Vlasceanu non può far nulla. I maddalenini reagiscono con Blazevic il cui scavetto termina sulla traversa, poco dopo è Nana a colpire l’incrocio dei pali con un’incornata su cross di Di Pietro. Poco prima dell’intervallo, Di Marco non riesce a insaccare in porta un bel cross di Nana dalla sinistra.

Nella ripresa gli ospiti continuano a fare la gara ma alla prima azione offensiva locale vengono puniti, Faella è lestissimo a liberarsi dall’uomo e a colpire di testa per la rete del 2-0. La seconda rete taglia le gambe agli isolani che però continuano a reagire e spingere, il neo acquisto Aloia tenta di riaprire la gara ma la sua botta viene murata sulla linea dalla difesa campana. Fascia mette cinque attaccanti nel finale ma la gara non cambia padrone, con la squadra maddalenina che ha molto da recriminare in termine di punti che non corrispondono alle prestazioni.

