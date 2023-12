Fadda: «Vittoria in parte inattesa» 

Abbasanta. Stati d’animo contrastanti nei due spogliatoi a fine gara. Grandi festeggiamenti in casa Ossese. «Siamo stati grandissimi», commenta con soddisfazione Mario Fadda, allenatore dell’Ossese, «e in parte una vittoria inaspettata perché tutti ci davano già per morti, spacciati, dopo l’avvio di stagione. Invece abbiamo dimostrato quanto valiamo. Era un traguardo prefissato a inizio stagione e l’abbiamo raggiunto, contro un avversario degno, al quale auguro il meglio per il finale di stagione. Ora continuiamo così». Grande felicità per l’autore del gol, Davide Madeddu. «Una sensazione bellissima», afferma il match winner, «una partita dura e sofferta che siamo riusciti a portare a casa. Ho segnato il gol partita, ma il merito è di tutta la squadra».

Delusione, ma anche una bella iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni, in casa Sant’Elena. A parlare per tutti è il presidente Luca Meloni. «È stata una finale molto equilibrata e combattuta e in più occasioni abbiamo avuto le nostre occasioni per l’1 a 1». ( g.pa. )

