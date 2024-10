Fadda uomo del match Taloro, festa ad Alghero  

Alghero 0

Taloro 1

Alghero (4-3-3) : Gobbi, Pireddu, Spanu, Brboric, Mereu (17’ st Marras), Sini, Kamara, Scanu (5’ st Manuel Sanna), Mula, Marco Carboni, Scognamillo. In panchina Piga, Serna, Francesco Sanna, Gamarra, Paolo Carboni, Fois, Delizos. Allenatore Gian Marco Giandon.

Taloro Gavoi (4-3-3-) : Massimo Fadda, Soro, Piriottu, Mura, Lapia, Castro, Antonio Fadda (33’ st Delussu), Vacca, Mereu (48’ st Pittalis), Pusceddu (43’ st Budroni), Mele. In panchina Picco, Luppu, Sau, Porcu, Fenudi). Allenatore Antonio Marinu.

Arbitro : Mattia Solito di Piombino.

Rete : 13’ st Antonio Fadda.

Gavoi. Il Taloro Gavoi sbanca per 1-0 il Pino Cuccureddu di Alghero al termine di un match che ha visto conquistare i tre punti la squadra che ci ha creduto di più. Al 42', verticalizzazione per Pusceddu, Gobbi capisce tutto e va in chiusura al limite dell'area. Dopo il rimpallo, l'azione prosegue, ma il Taloro non trova la porta. Il gol-partita arriva al 58' con Antonio Fadda che, sul filo del fuorigioco, trova il taglio giusto in diagonale, si presenta a tu per tu con Gabbi e lo batte. L'occasione più ghiotta per i giallorossi arriva al 74': piazzato dalla sinistra di Spanu, Brboric è il più pronto a trovare la deviazione, ma la palla sbatte sul palo e la difesa ospite libera in qualche modo. Al 95', l'Alghero batte due calci d'angolo consecutivi, portando anche il proprio portiere nell'area avversaria, nel tentativo di trovare una deviazione. Sul secondo, parte il rapido contropiede a campo aperto del Taloro, il neoentrato Pittalis sarebbe nella condizione migliore per battere a rete, ma Lapia decide di fare tutto da solo, calciando oltre la traversa dall'interno dell'area. Il match si chiude qui.

