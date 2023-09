Fadda: «Subito un intervento sui parchi giochi cittadini» 

«Si intervenga sulle manutenzioni del parco giochi cittadino».

A lanciare l’appello è Ester Fadda, capo del gruppo consiliare di minoranza. «Le condizioni dell’unico parco giochi sono precarie: giochi rotti, come il ponte sospeso che è quasi completamente rotto e pericolante. Senza poi trascurare i vari tubi di supporto sparsi senza essere stati rimessi in sede. Inoltre, la miriade di scritte, la maggior parte volgari, imbrattano i giochi e andrebbero cancellate, mentre, pulizia e decoro lasciano a desiderare». Secondo Ester Fadda sarebbe necessario un tempestivo intervento per rendere il parco giochi funzionale e in sicurezza. «È auspicabile un un intervento di pulizia - continua la capogruppo dell’opposizione - manutenzioni e l’acquisito di nuovi giochi». Sono circa 500 i bambini, che vanno dai 2 ai 10 anni, senza tener conto dei bimbi del flusso turistico. Tra le proposte, l’invito a puntare sulla realizzazione di un nuovo parco giochi. «Ci sono due vaste aree nella via Matteotti dove è concentrato un gran numero di residenti. Sarebbe l’occasione per erogare servizi importanti in un quartiere spesso dimenticato - conclude - .mentre per i danni rilevati si utilizzino le telecamere per individuare i responsabili». (s. g.)

