Fadda, il super donatore 

Con 170 donazioni di sangue in attivo, raggiunte alla vigilia di Natale, Carlo Fadda, di Barumini, è uno dei donatori più prolifici dell’Avis: ha iniziato quasi 50 anni fa, a 18 anni, per aiutare un conoscente ricoverato, e da allora ha proseguito senza interruzioni, effettuando le quattro donazioni annuali consentite per legge per le persone di sesso maschile. «Rimasi colpito dalla richiesta di un collega di lavoro, il cui figlio talassemico aveva bisogno di sangue», racconta. Nei giorni scorsi ha ricevuto con soddisfazione un attestato dal presidente dell’Avis Nello Ariu. (g. g. s.)

