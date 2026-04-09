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10 aprile 2026 alle 00:30

Facoltà di Medicina, il Tar respinge i ricorsi degli studenti 

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Il Tar del Lazio ha respinto le domande cautelari sui ricorsi presentati da numerosi studenti, anche cagliaritani, nell’ambito del Semestre aperto di Medicina. Lo hanno stabilito le prime ordinanze in materia arrivate dal Tribunale amministrativo laziale che ha esaminato i diversi ricorsi.

Secondo i giudici del Tar, non ci sarebbero delle irregolarità nel nuovo sistema che ha superato i test d'ingresso introducendo un semestre aperto e subordinando l’accesso al secondo semestre al superamento di alcuni esami universitari. Non può infatti ritenersi «manifestamente irragionevole la strutturazione di una fase di accesso basata sul superamento, con la mera sufficienza, di taluni esami universitari», si legge nella decisione.

Il Tribunale ha quindi riconosciuto il principio in base al quale le prove del semestre filtro non sono stati semplici test di ammissione, ma veri e propri esami universitari che incidono sulla carriera dello studente.

Il Tar del Lazio non ha inoltre condiviso le contestazioni relative a «disagi sociali» e «compressione del diritto allo studio», rilevando che esistono strumenti di sostegno come le borse di studio, e ha definito «del tutto generica» la denuncia di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I ricorsi contestavano tre punti relativi al semestre aperto: la modifica dei criteri di formazione delle graduatorie, la decadenza dell'immatricolazione e le presunte violazioni dell'anonimato durante le prove d’esame. Ma il Tar ha dato ragione al Miur.

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