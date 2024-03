Facoltà di Agraria, vertice all’università 

Per la prima volta in 25 anni il Chiostro del Carmine, sede dell’Università, ha ospitato il consiglio di Dipartimento della facoltà di Agraria dell’Università di Sassari, organo al quale è affidata l'attività di sviluppo e programmazione del Dipartimento. «Si tratta di una graditissima visita che suggella una collaborazione lunga, stabile e duratura», ha commentato il direttore di Consorzio Uno, Francesco Asquer. Non è voluto mancare il Rettore dell’Ateneo sassarese Gavino Mariotti, che ha incontrato gli amministratori e i soci del Consorzio Uno. «Le sinergie che sostengono le sedi universitarie decentrate sono politiche e si costituiscono proprio partendo da occasioni come quella di ieri – ha commentato il rappresentante del Comune nel direttivo del Consorzio Uno, Andrea Santucciu – Il ruolo della politica non è di retroguardia alle amministrazioni ma è propositivo; dobbiamo essere noi a dare le linee guida affinché gli uffici amministrativi mettano in atto le Politiche utili al territorio».( m. g. )

