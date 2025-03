Facilitatori digitali in Municipio, attivato lo sportello gratuito 

Alzi la mano chi non ha avuto difficoltà ad attivare lo Spid, la ormai obbligatoria identità digitale. Anche per un nativo digitale non è una passeggiata. A Bari Sardo il Comune ha attivato il Punto di Facilitazione Digitale. Allo sportello due figure professionali, i Facilitatori Digitali, forniranno supporto ad esempio per presentare un’istanza online, attivare lo Spid, l'app Io, prenotare appuntamenti, pagamenti tramite PagoPA, gestire una casella di posta e il fascicolo sanitario elettronico e molto altro. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 43mila euro con fondi Pnrr per l'assunzione e la formazione dei facilitatori digitali. «L’obiettivo è accrescere le competenze digitali per favorire l’uso autonomo, promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e incentivare l’uso dei servizi online, semplificando il rapporto tra cittadini e Pa», dice la vice sindaco Fabiana Casu. Il servizio è gratuito, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30. Il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 18. (f. me.)

