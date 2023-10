facile successo  per il ghilarza 

Barisardo 2

Ghilarza 4

Barisardo (4-2-3-1) : Doumbouya, Loi, Petit, Tiesse, Fredrich, Camara, Sakho, Muggianu (25’ st Donchovski), Castaldi, Mikidadi (9’ st El Khattabi), Bitep (17’ st Bitega). In panchina Daga, Aimi, Cucca, Lorenzoni, Murgia. Allenatore Mereu (Bonomi squalificato).

Ghilarza (4-3-1-2) : Mascia, Laconi, Chessa, Dessolis (18’ st Chergia), Delizos (31’ st Melis), Corda, Pinna, Cossu (41’ st Glino), Atzei (18’ st Orro), Vinci, Caddeo. In panchina Matzuzi, Orrù, R. Oppo, S. Oppo, Mele. Allenatore Mossa (Demartis squalificato).

Arbitro : Giudice di Sassari.

Reti : nel pt 19’ Camara (r), 46’ Chessa; nel st 2’ Petit (a), 39’ e 50’ Pinna, 42’ Bitega.

Note : espulsi Sakho, Camara; ammoniti Dessolis, Bitep, Muggianu, Chessa, Pinna; recupero 3’ pt-5’ st; spettatori 400.

Bari Sardo. Suicidio perfetto del Barisardo che perde 4-2. In vantaggio per 1-0, i biancoblù restano in 10 per una follia di Sakho. La tensione è palpabile anche nella ripresa quando, sull’1-2 per il Ghilarza, Camara emula il compagno e finisce anzitempo sotto la doccia. Vantaggio interno al 19’ con Camara che, dal dischetto, spiazza Mascia. Vinci, al 35’, sfiora il pari, evitato da un super Doumbouya, sulla cui respinta Atzei, di testa, colpisce la traversa. Poi, al 41’, i padroni di casa si complicano la vita: Sakho perde la testa e, a gioco fermo, dà una manata a Cossu, che gli costa l’espulsione. Il Ghilarza acciuffa il pari al tramonto del primo tempo: punizione tutt’altro che irresistibile di Pinna, goffo intervento di Doumbouya, Chessa ne approfitta e segna. Dopo l’intervallo il Barisardo è ancora sotto shock. Lo dimostra l’autorete di Petit al 2’. E si complica ulteriormente la vita con il rosso a Camara (36’) per fallo di reazione. Il Ghilarza (39’) va sul 3-1 con Pinna, che la chiude al 50’. In mezzo l’inutile gol (42’) di Bitega.

