«Facevo l’elettricista a Ovodda Poi, mi ha telefonato Paolo Fresu» 

«Dopo una chiamata di Paolo Fresu ho deciso di lasciare il lavoro», racconta Pierpaolo Vacca, con il sorriso: «Prima ho preso due anni di aspettativa, adesso però mi sono licenziato. Sto tentando di fare il musicista a tempo pieno». Faceva l’elettricista, sebbene la mente volasse di continuo alla ricerca di melodie inesplorate. Oggi la quotidianità di questo giovane di Ovodda racconta altro.Con l’inseparabile organetto ha già suonato per Elisa, Tosca, Malika Ayane. Ha conquistato Paolo Fresu, maestro e amico, che ha deciso di produrre il suo primo album da solista, “Travessu”, in uscita il 19 gennaio.

Cambio netto

Il fervore per note e sonorità coinvolgenti ha sempre caratterizzato le sue giornate. Nipote del suonatore Peppe Cuga, Pierpaolo Vacca fin da bambino ha capito che quella doveva essere la sua strada. Il furgoncino da elettricista, con cui girava la Sardegna, era solo un dettaglio transitorio, quasi un impiccio verso la scalata, verso il sogno. «La mia vita è cambiata completamente, le cose stanno andando bene. Non avrei mai pensato di esibirmi con Paolo Fresu, di stare accanto a tutti gli attori e musicisti che negli ultimi tempi hanno collaborato con noi», racconta con umiltà l’artista di Ovodda. Gli ultimi tre anni per Pierpaolo Vacca hanno rappresentato la svolta. Lo spettacolo teatrale “Tango Macondo”, con la regia di Giorgio Gallione e portato in scena dal Teatro Stabile di Bolzano, ha decretato il cambio di passo, ha offerto la ribalta nazionale. Da questa pièce, infatti, è nato anche un fortunato progetto discografico impreziosito dalle voci di Malika Ayane, Tosca ed Elisa. La cantante ha voluto proprio Pierpaolo Vacca, insieme a Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, in occasione dell’ultima data del suo tour “An Intimate Night” che si è tenuta lo scorso anno al Teatro Arcimboldi di Milano.

Il futuro

La magia di Pierpaolo Vacca poggia sullo strumento tradizionale per antonomasia. Con il suo organetto che strizza l’occhio all’elettronica, il musicista vuole arrivare ovunque. D’altronde, quella sana testardaggine, quell’essere un po’ “travessu”, è il suo marchio di fabbrica. Vacca ama la tradizione ma la rimescola; ama i suoni della Barbagia ma li proietta nel futuro. «Per me l’organetto è uno strumento, non lo strumento della musica tradizionale», puntualizza: «Mi piace giocare con le melodie della nostra terra e trasportarle in altri contesti». Originalità che conquista. «Pierpaolo Vacca è uno di quei personaggi che non hai ben capito da dove siano usciti», dice Luca Devito, assistente personale di Paolo Fresu e tra primi sostenitori del musicista ovoddese. «Oltre a un’invidiabile padronanza e abilità musicale, troviamo in lui una gentilezza e una predisposizione innate a qualsiasi tipo di confronto e proposta. Questo rende molto facile lavorarci insieme. Qualche tempo fa siamo stati nelle Dolomiti, e una mattina ha deciso di suonare seduto su una roccia. In quella vallata mozzafiato ha creato un’atmosfera incredibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA