Facevano i vaccini  dalla finestra: medici indagati 

Il grande mondo di vaccini e tamponi Covid, talvolta con operazioni strampalate di medici e personale sanitario (a volte anche privo di titoli) per favorire la “catena di montaggio” delle certificazioni in piena emergenza pandemica. Sono queste le storie che ora stanno arrivando davanti ai giudici dopo la conclusione delle indagini dei Carabinieri del Nas nel Nord Sardegna. I militari hanno operato tra il 2020 e il 2022 con attività specifiche su medici di base, ambulatori, farmacie e studi specialistici dove si è affrontata l’emergenza Covid in alcuni casi secondo i pm in modo illegale.

Affacciati al balcone

Sono stati iscritti nel registro degli indagati di Tempio alcuni medici accusati di avere organizzato i vaccini (influenzale e Covid) in modo da risparmiare sulle sanificazioni degli ambulatori. I pazienti, in particolare quelli anziani, non venivano fatti entrare in ambulatorio. Troppo pericoloso, e costoso, aprire la porta a un potenziale positivo Covid 19. La soluzione, stando alle indagini dei Carabinieri del Nas, era quella di organizzare il “percorso” dei candidati al vaccino sotto la finestra dell’ambulatorio. Cosi veniva garantita la prestazione, secondo la Procura di Tempio, con il medico al balcone e il paziente fuori dall’ambulatorio. Negli atti delle indagini il concetto è chiaro «l’accesso allo studio medico veniva inibito, se non in condizioni di assoluta emergenza». Il reato contestato è quello di inadempimento del contratto concluso con lo Stato e la Regione per l’attuazione delle campagne vaccinali. I Carabinieri del Nas hanno fornito ai pm i risultati dell’osservazione (a quanto pare anche foto e video) della vaccinazione alla finestra. La regola tassativa era quella di non fare entrare i pazienti in ambulatorio. Uno dei medici denunciati ha ricevuto l’avviso di concluse indagini e ora dovrà difendersi davanti ai giudici di Tempio. Il difensore, l’avvocato Gian Marco Luciano, non ha rilasciato dichiarazioni.

Tamponi

Ma il Nas ha segnalato anche altro ai magistrati, su quanto è avvenuto durante le stagioni del Covid. Studi medici e farmacie furono “assaltati” da chi aveva la necessità urgente e inderogabile del test rapido per il Coronavirus. Molte persone che rifiutavano di effettuare il vaccino, dovevano presentarsi al lavoro dimostrando la negatività al tampone antigenico Covid-19. E questo mise in moto la catena di montaggio dei test rapidi. Il Nas ha segnalato operatori privi di titolo che effettuavano il test per una rapida rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2. Ma stanno approdando nei Tribunali anche i fascicoli aperti a carico di chi rilasciava, sempre senza titolo e incassando somme considerevoli, la certificazione della negatività. Nelle inchieste ci sono degli specialisti che hanno predisposto centinaia di certificati in bianco che poi venivano riempiti da altri. I reati contestati sono l’esercizio abusivo della professione medica, il falso e il mancato adempimento delle linee guida della Regione sulle campagne vaccinali. Le indagini hanno evidenziato anche le modalità non corrette dei test, in alcuni casi del tutto inattendibili.

