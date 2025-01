«Faceva continue richieste di denaro» 

In piena estate, alcuni mesi prima che i loro corpi venissero trovati senza vita nello studio della loro abitazione in via Ghibli, gli anziani coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, 79 e 82 anni, si sarebbero recati dai carabinieri perché esasperati dalle continue richieste di danaro del figlio Claudio, 44 anni, arrestato a fine dicembre con il sospetto di averli avvelenati. Per ora su di lui ci sono solo indizi, tanto da supportare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma nessuna prova. Alla fine, dopo aver parlato con qualche militare, la coppia sarebbe tornata a casa senza formalizzare alcuna denuncia né altro atto scritto.

La segnalazione

Il fatto, a quanto pare, risalirebbe al mese di luglio, ma non ci sarebbe alcun documento a provarlo, nemmeno il registro degli ingressi della caserma di San Bartolomeo o di via Nuoro. La vicenda sarebbe stata raccontata, con una relazione di servizio, dal carabiniere che avrebbe raccolto la testimonianza dell’ex agente di commercio e della moglie. A quanto pare sarebbe stata quest’ultima a chiedere al marito di essere accompagnata in caserma per chiedere un supporto, almeno morale, ai militari, ma poi dopo la chiacchierata, la coppia avrebbe deciso di non procedere né con querele né con altri iniziative formali. Un episodio, però, che sarebbe subito riaffiorato nella memoria del carabiniere quando sono iniziate le indagini sulla morte di Luigi Gulisano e Marisa Dessì, trovati assieme – nella stessa stanza – la sera del 5 dicembre scorso. Un racconto, quello del militare, su cui si starebbero concentrando le attenzioni degli investigatori, almeno per capire – se l’indiscrezione fosse confermata – cosa potrebbe aver spinto Claudio Gulisano alle delle richieste continue di denaro ai genitori.

Le indagini

Nel frattempo prosegue l’esame sui computer e sui telefoni, oltre che sul web, per ricostruire le ricerche su internet fatte dal 44enne. Gli investigatori del Ris stanno risalendo nel tempo anche di tre anni, esaminando l’intera cronologia degli apparecchi sequestrati all’indagato. Non solo. Proseguno nei laboratori di San Bartolomeo anche gli accertamenti tecnici irripetibili sui 68 oggetti prelevati dall’abitazione dei coniugi Gulisano, dall’auto e sequestrati al figlio nel corso del fermo, avvenuto a fine dicembre, difeso dall’avvocato Luigi Sanna. Cinque i sopralluoghi effettuati nella casa del Quartiere del Sole e nell’abitazione del figlio minore (il maggiore, Davide, non è indagato ed è assistito dall’avvocato Gianluca Aste).

Il conservante killer

L’ultima ipotesi degli investigatori è che i coniugi Gulisano siano stati avvelenati il 4 dicembre prima di pranzo. Nello stomaco, infatti, non sono state trovate tracce di cibo e non ci sarebbe traffico telefonico nel pomeriggio. La Procura sembra ormai convinta che ad ucciderli sia stato il “nitrito di sodio”, scoperto dal medico legale Roberto Demontis dal tossicologo Giampiero Cortis: i consulenti nominati dalla pm Rossana Allieri. Sul 44enne pesano gravi indizi (aveva detto di non essere andato a casa dei genitori, ma sarebbe stato visto da una vicina), ma gli interrogativi sono ancora troppi: come si è procurato il conservante-killer? Quando e come è stato somministrato?

