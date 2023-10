Facebook e Instagram saranno a pagamento 

Le fake news non saranno più gratis. Come non lo saranno più nemmeno le notizie vere, oltre che le descrizioni degli stati d’animo altrui, i video e le foto della prima comunione dei figli e immagini di leoni che sbranano gazzelle, tutto in mostra sui social network. Ancora peggio, si pagherà per guardare le foto scattate alle pietanze da chi e sta per mangiarle. O le nostre immagini in costume da bagno in spiaggia. Meta, dunque Facebook e Instagram, dal 6 novembre saranno a pagamento: 9,99 euro al mese (nell’Ue più Islanda, Liechtestein, Norvegia e Svizzera) per interagire sul personal computer, ma il canone salirà a 12,99 euro mensili per smartphone e tablet. Oppure gratis, certo, ma a condizioni di sorbirsi la pubblicità.

Esclusi i ragazzini

I minorenni no, non dovranno pagare l’abbonamento ai social network che fanno capo a Meta. E nemmeno vedranno la pubblicità, almeno per un po’, perché la società madre ha deciso di sospendere temporaneamente gli annunci a pagamento sui profili dei minorenni. Non è generosità, perché così stabiliscono le norme sulla protezione dei dati personali in vigore nell’unione europea.

La conferma di Meta

Anticipata dal Wall Street Journal, la notizia alla fine è stata confermata in maniera ufficiale dalla stessa Meta di Mark Zuckerberg, l’ex ragazzino prodigio che da molti anni i prodigi veri li fa sul suo conto corrente bancario, e beato lui che ne è capace. Ne sono in arrivo di nuovi, sempre parlando di prodigi, se riuscirà a tener legate soprattutto a Facebook le persone adulte, che ancora lo frequentano, considerato che i giovani preferiscono altri social, fra cui anche Instagram, che comunque per Meta è “roba di casa” visto che neè proprietaria. In ogni caso, la previsione di ulteriori guadagni per i due social network ieri si sono riflesse positivamente in Borsa, che dunque pare scommettere sulla nuova politica. Visto che c’era, Meta ha anche stabilito che per ogni account aggiuntivo su Facebook e Instagram - dunque, dal secondo in poi - si pagheranno sei euro mensili per la versione Web e otto per quella mobile. che è la più utilizzata.

Le fake news

Le notizie false hanno imperversato su Facebook, durante la pandemia da Covid-19, ma la questione esplosa con le teorie no-vax ha solo reso più evidente un problema di affidabilità che già esisteva. E già era enorme, soprattutto sull’asserita pericolosità di tutti i vaccini. Meta aderisce al codice di condotta Ue sulla disinformazione e già solo in Italia, in appena sei mesi, ha rimosso cinquantamila fake news . Un numero che, seppure enorme, costituisce solo una frazione di notizie false che girano sui social e fanno tremare le gambe anche a un tipino come Elon Musk, patron di X (che prima si chiamava Twitter), il quale si è ben guardato dall’aderire al codice di condotta europeo. In Germania vivono oltre 83 milioni di persone, in Italia poco più di 59 milioni, eppure Meta ha dovuto cancellare ventiduemila post falsi su Facebook e 1.100 su Instagram. Nell’assai meno abitata Italia, Meta ha dovuto fare gli straordinari eliminandone il doppio: 45mila post su Facebook e 1.900 su Instagram. Sono i dati di un semestre (gennaio-giugno 2023), mica annuali, e rendono bene l’idea di quante sciocchezze girino sui social network.

Bugie sulla medicina

È soprattutto sui post complottisti dei no-vax, che la politica di fact-checking (controllo della veridicità delle notizie) di Meta ha mostrato la corda: fra i 3.900 post rimossi per disinformazione (triste primato italiano in Europa), moltissimi riguardavano i vaccini contro il Covid e in generale. Solo la Francia ci batte per “bollini” sulle falsità che contrassegnano i post che non superano il fact-checking : Meta ne ha sistemati 7,4 milioni, contro i sette milioni tondi del nostro Paesea. Ma ci sono sette milioni di francesi in più rispetto agli italiani.

