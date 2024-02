«Faccio moda a Milano, ma torno nell’Isola e lancio il mio marchio» 

«Contribuire alla rinascita di una rete culturale legata alla moda in Sardegna»: l’obiettivo è chiaro per Marco Pusceddu, 26 anni. Cresciuto a Capoterra dopo esservisi trasferito a 10 anni da Cagliari, dov’è nato, da quando ne ha 18 vive e lavora a Milano ma ora ha deciso di tornare nell’Isola. «Il prossimo passo – annuncia – è l’apertura del mio brand, Virago, che abbraccia fluidità, libertà e sicurezza. Ogni capo, realizzato a mano da artigiane sarde, sarà un’espressione unica di creatività e tradizione: abiti fortemente ancorati alla cultura sarda ma reinterpretati con eleganza». Il debutto è fissato per il 15 marzo, durante una sfilata dedicata ai brand sardi emergenti alla Rinascente di Cagliari.

Nel suo percorso, Marco ha avuto l’onore di guidare le sfilate di alcuni brand prestigiosi in passerella: Philipp Plein, Zegna, Fendi, Benetton e altri.

La passione è nata in famiglia: «Mia mamma da giovane ha fatto l'indossatrice per alcuni anni, e sarà una delle modelle della mia prima sfilata. Sono sempre stato ossessionato dalla moda: delle persone non ricordo il nome ma i vestiti. Porto sempre con me la rivista Vogue, la mia bibbia. Per due anni ho curato la sezione moda di un giornale online».

L’impatto con Milano? «Provenivo da un altro contesto e mi sono addentrato in un ambiente forse un po’ snob. Ma ho un carattere forte: l’ambientamento è stato fulmineo. Ho frequentato la Milano fashion school per tre anni, un’esperienza che ha plasmato il mio percorso. L’energia dell’ambiente ha alimentato la mia passione e mi ha offerto opportunità uniche. Ho collaborato con alcune start-up ma è stato entrando in un'agenzia di produzione sfilate che ho sentito qualcosa cambiare».

