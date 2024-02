«Facciate dei palazzi pericolanti, quartiere invaso dalle transenne» 

Le transenne? Fanno parte del paesaggio. I residenti del Cep ci convivono da anni e ne sono ostaggio. Gli sbarramenti metallici in ferro zincato dalle inconfondibili bande rosse e bianche sono ovunque. Da via Avogadro a via Righi, da via Archimede a via Gioia. I cornicioni e gli intonaci degli edifici si sbriciolano e dopo ogni pioggia di calcinacci la zona sottostante viene transennata. In via Gioia, specialmente, si può "ammirare" uno sbarramento lungo quasi cento metri.

«Una situazione che doveva essere provvisoria è diventata permanente», allarga le braccia Mario Firinu, 78 anni, residente al Cep dal '75, ex postino ed ex consigliere circoscrizionale, «qui le transenne ci sono da anni». Ogni tanto ne compaiono di nuove. «Le aree verdi sono curate», ci tiene a precisare, «ma le facciate di molti edifici cadono a pezz». Tra le transenne e i muri di cinta dei palazzi si accumulano rifiuti: cartacce, foglie secche, bottiglie, escrementi, perfino un vecchio water. Non un bel vedere.«Il marciapiede è impercorribile», si lamenta Giuseppe Siddi, 73 anni, che in via Gioia passa ogni mattina. «Una vergogna», tuona mentre sconfina coi piedi sulla pista ciclabile. «Ci sgridano? Mica è colpa nostra se è tutto transennato» si giustifica l'ex postino Firinu, «dove dobbiamo passare?».

