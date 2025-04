Facciamoci una bella risata Al teatro di Sardara arriva (da venerdì) il Tragogò Fest  

Il titolo della rassegna dice già tutto: Tragogò Fest, Festival della risata. Da questo venerdì al 31 maggio il teatro comunale di Sardara ospiterà la kermesse della comicità isolana ideata e organizzata dal Teatro Tragodia e giunta alla seconda edizione, con la direzione artistica di Gabriele Cossu.

Le compagnie

Riflettori puntati su artisti e compagnie come Pino & gli Anticorpi, formidabile duo formato dai fratelli Michele e Stefano Manca, reduci dai successi televisivi e cinematografici, che propongono un’antologia di battute e sketches in “Zeitgeist– Lo spirito dei tempi… comici” e Ignazio Deligia con “Poliedrico”, tra ironia e musica, con le canzoni degli Amakaios e i racconti comici e surreali ambientati nelle periferie metropolitane, mentre Daniele Contu con “Maa Veraamente?” narra avventure tragicomiche e (quasi) inverosimili, mescolando risate e lacrime. Sul palco anche Gabriele Cossu, all’attivo una brillante carriera dal duo Cossu e Zara alle collaborazioni con i Lapola e con Jacopo Cullin e la compagnia Teatro Tragodia.

«Far ridere è una cosa seria - sottolinea la regista e drammaturga Virginia Garau, cofondatrice e direttrice artistica di Teatro Tragodia, ideatrice del Festival - Il Tragogò Fest, festival della risata, nasce con l’intento di animare Sardara e il territorio del Medio Campidano e della Marmilla, coinvolgendo anche le scuole, per ridere insieme e approfondire al contempo tematiche importanti, ma sempre con il sorriso sulle labbra. Riso e risata, un binomio ideale per affrontare con ilarità temi di rilevanza sociale e culturale».

Il programma

Il sipario si alzerà venerdì alle 21 con lo scrittore e giornalista Marcello Atzeni che introduce lo spettacolo dell’attore, comico e ventriloquo Daniele Contu, intitolato “Maa veraamente?”. Un divertente e coinvolgente one man show in cui l’artista propone «90 minuti più recupero, tra risate, lacrime e riflessioni, perché la filosofia di Daniele Contu è una sola: non esiste risata liberatoria senza dolore reale». Riflettori puntati – venerdì 2 maggio alle 21 – su Pino & Gli Anticorpi, il duo formato dai fratelli Michele e Stefano Manca, protagonisti di “Zeitgeist – Lo spirito dei tempi… comici”: «Una girandola di numeri comici e personaggi che si avvicendano sul palco senza soluzione di continuità, a rappresentare i vari modi di far ridere». Ironia in scena anche sabato 10 maggio alle 21 con Ignazio Deligia in “Poliedrico”, per una serata di risate e emozioni: l'artista racconta storie di vita del suo quartiere, San Michele a Cagliari, insieme ai ricordi delle tante esperienze nelle piazze e degli spettacoli e dei concerti in giro per tutta la Sardegna. “Poliedrico” è un one-man-show che rimanda alle atmosfere di un rione popolare, alle situazioni comiche e grottesche e ai personaggi “emblematici”, intrecciano note autobiografiche e un vivido affresco della periferia metropolitana cagliaritana ma non solo. E poi la musica, con «un viaggio nel repertorio di 40 anni con gli Amakaius».

Viaggio tra le emozioni sabato 24 maggio alle 21 con “Tu chiamale se vuoi” di e con l'attore e comico Gabriele Cossu: uno spettacolo «sulle nostre reazioni davanti agli eventi più o meno comuni che la vita ci propone; reazioni che possono essere buffe, divertenti o che possono diventarlo se raccontate a distanza di tempo». In scena con Cossu, che interpreta alcuni dei suoi personaggi più riusciti, la cantante Pamela Lorico e il musicista Massimiliano Mereu.

I padroni di casa

Martedì 27 maggio alle 10 sarà la volta del matinée per le scuole con “Diversi? Unici!” del Teatro Tragodia: uno spettacolo a misura di giovanissimi, scritto e diretto da Virginia Garau, anche protagonista sul palco con Daniela Melis, Carmen Porcu e Ulisse Sebis e liberamente ispirato alle storie de The Addams Family. Sabato 31 maggio (sempre alle 21) calerà il sipario con la nuova produzione dei padroni di casa: “Il Pasticcione” ovvero “S’Improddadori” del Teatro Tragodia, è una scoppiettante commedia scritta da Virginia Garau e Daniela Melis, liberamente tratta dal poema epico di Ulisse Sebis “Una bella Nadìada. Eros e Libido dei Sardi Pelliti”, che racconta una storia grottesca tra equivoci e scambi di persona, matrimoni e funerali. Sotto i riflettori Gino Betteghella, Virginia Garau, Daniela Melis, Carmen Porcu e Ulisse Sebis prestano volto e voce ai protagonisti di una vicenda surreale.

