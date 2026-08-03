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Il “Sardinia Festival”
04 agosto 2026 alle 00:16

Facciamo “Silent” Stasera ad Aggius la magia è in cuffia 

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Il “Silent Sardinia Festival” sceglie il cuore della Gallura per la nuova tappa del suo circuito di divertimento a “impatto ambientale zero”. Stavolta si va ad Aggius, dove oggi, dalle 18.30, la via principale diventerà il palcoscenico a cielo aperto di una serata che unisce arte del riciclo, teatro performativo e musica da ballare. L'esperienza immersiva delle cuffie wireless, simbolo del Festival, è capace di far convivere divertimento, spettacolarità e rispetto della quiete e del silenzio del paese.
La serata prende il via alle 18.30 con “Creative Recycling Lab” per bambini dai 3 anni in su, a cura di Julie Messina & Sonia Marianni. Alle 19.30 si darà spazio al teatro con “Micro – Una Giornata tra gli Insetti”. Prodotto da Zebra Ets in associazione con Roerso Mondo per il “Silent Sardinia Festival”, il lavoro offre una narrazione visuale che unisce mimo, interazione e visual comedy. Grazie all’ascolto amplificato in cuffia, gli spettatori (da 4 anni in su) saranno guidati in una magica metamorfosi nel mondo in miniatura degli insetti. Le musiche originali e la drammaturgia sonora sono coordinate da Michele Moi (direttore artistico del Festival) con l'apporto di Fabio Fochesato, Michael Fiorin, Sergio Bolognesi ed Enrico Silvestri. I costumi sono firmati da Sonia Marianni. Dalle 21.30 fino a tarda notte la strada sarà una pista da ballo con la “Silent Disco Night”.

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