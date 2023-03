«Facciamo sentire la nostra voce» 

«Sì, il pezzo è proprio nato dall’esigenza di riportare un po’ in auge il rap in lingua sarda, che viene considerata un limite da molti, come il fatto di essere un’isola. Per noi, invece, è una ricchezza e il brano, infatti, include tre varianti della nostra lingua: quella del Nord di Porto Torres, quella di Nuoro e quella campidanese. Volevamo dare importanza alla questione linguistica, che abbiamo sempre seguito e che ci ha visti sempre in completa sintonia».

Sulla base goth-rap realizzata dallo stesso Quilo, con l’apporto del bassista Carlo Biggio, si susseguono rime dirette, affilate, identitarie, un’esortazione a non restare mai muti. «Il silenzio spesso è rassegnazione e in Sardegna ce n’è tanta», ci ha raccontato Quilo. «“Mudos” è un invito a prendere parola e coscienza, che la ribellione deve essere culturale. Ma non siamo stanchi di subire, senza mai far sentire la nostra voce? Svegliamoci, scrolliamoci di dosso questo retaggio di isolamento e autocommiserazione. Anche tu puoi dire la tua, devi dire la tua».

Rap e resistenza, un passato che diventa carburante per viaggiare verso un futuro migliore: Quilo Sa Razza è tornato con “Mudos” ft. Rd (Riccardo Fadda, voce e fondatore della crew di Porto Torres, Stranos Elementos) e Malam (Mario Basolu, esponente storico della scena hip hop nuorese). Pensato, scritto e rappato totalmente in lingua sarda, il nuovo singolo, disponibile in streaming e accompagnato su YouTube dal video, girato da S.Collu Architect, Fabian Volti e DJ A-Solo-Antonio Ravarotto, rispettivamente nel territorio della Giara di Siddi Sa Domu de S’Orcu, la necropoli ipogeica di Su Crucifissu Mannu a Porto Torres e il Nuraghe Tertilo di Nuoro, si inserisce nella serie di singoli da solista del membro fondatore dei Sa Razza, che dopo la primavera usciranno con un nuovo singolo, “Tzia Rua”.

Un messaggio da veicolare in lingua sarda?

«Sì, il pezzo è proprio nato dall’esigenza di riportare un po’ in auge il rap in lingua sarda, che viene considerata un limite da molti, come il fatto di essere un’isola. Per noi, invece, è una ricchezza e il brano, infatti, include tre varianti della nostra lingua: quella del Nord di Porto Torres, quella di Nuoro e quella campidanese. Volevamo dare importanza alla questione linguistica, che abbiamo sempre seguito e che ci ha visti sempre in completa sintonia».

Il risveglio di cui parlate deve partire proprio dall’identità più ancestrale della gente sarda?

«È quello che abbiamo cercato di fare emergere anche nel video, per cui abbiamo scelto un’ambientazione, che fa da cornice alla nostra storia più megalitica e nuragica di popolo, che è quello degli Shardana. Ci è piaciuto richiamare tutto questo, perché è un passato importante, una ricchezza enorme, che noi abbiamo, tesori incredibili».

E cosa ci raccontano?

«Quelle pietre ci raccontano di come eravamo e di come siamo. Sono luoghi che hanno una grande aura di sacralità, sapere che quei nuraghe e quelle tombe dei giganti sono lì da sei mila anni ti fa pensare a chi sei tu, alla lingua che parli e a come tutto questo è cambiato. E poi c’è il fatto identitario, che in quei luoghi esplode in un’energia potente, a cui noi siamo molto sensibili».

Che anime del rap sardo rappresentano RD e Malam?

«Sono due mc di esperienza e di spicco assoluto nel rap sardo. Dico sempre che rappresentiamo tre pietre di uno stesso nuraghe, tre anime della stessa isola, uniti nelle nostre diversità, anche linguistiche».

Per chiudere, nel ritornello c’è un’esortazione alle donne sarde: ribellatevi!

«La donna in Sardegna ha avuto ruoli molto importanti da sempre, penso alla rivolta di Pratobello contro l’Esercito Italiano, che fu capitanata soprattutto dalle donne. È inutile riempirci la bocca di slogan a favore della donna, se poi nel rap viene sempre confinata al ruolo di sciacquetta. Anch’io ho scritto le mie rime da ignorante ventenne, me ne vergogno, ma soprattutto la cosa non mi sta più bene e non voglio rivolgermi solo agli ometti. Donne, la vostra voce deve risuonare in ogni palmo di terra».

