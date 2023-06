«Facciamo rivivere l’antica festa dedicata a San Pietro» 

«Abbiamo intenzione di rilanciare la festa di San Pietro Apostolo a Sant’Antioco». Parola di assessora al Turismo che dopo diversi anni di assenza dei festeggiamenti civili dedicati al santo dei pescatori, prende in mano la situazione: «Penso sia doveroso almeno provare a non perdere questo importante momento identitario per la nostra comunità - dice Roberta Serrenti - d’altronde a San Pietro si invocano i pescatori per chiedere protezione e questa festa non può che raffigurare un momento importante per la nostra città nata sul mare a tanto legata al Santo. Stiamo lavorando per creare una ripresa, tra momenti di devozione e momenti di svago ».

L’assenza di un comitato, determina l’idea del Comune di intervenire per rilanciare l’importante festa che da inizio all’estate lagunare. «Sarebbe bello - dice Mauro Pintus, armatore e pescatore - una festa importante che offre l’occasione di richiamo anche per chi non è di Sant’Antioco. Tutte le feste ormai sono la giusta occasione per trascorrere bei momenti all’aria aperta ». Il progetto è pronto e la proposta dell’assessora potrebbe concretizzarsi già da quest’anno. «La festa affonda le proprie radici in tempi antichi, io la ricordo da quando ero bambina - aggiunge Roberta Serrenti - e soprattutto mi piacerebbe quest’anno rivedere la processione a mare e il sentimento di grande festa che si sprigionava in quei giorni e che erano soliti caratterizzare il nostro lungomare». Intanto, nella chiesa intitolata a San Pietro è comparso il calendario dei festeggiamenti religiosi.

