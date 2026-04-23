«Facciamo rete per valorizzare tutti i nostri beni archeologici» 

“La provincia di Oristano tra valorizzazione dei beni culturali, storici e archeologici”. Questo il tema del convegno promosso dall’associazione culturale senatore Lucio Abis con il contributo della Fondazione Sardegna. Nell’aula magna del Consorzio Uno-Università di Oristano - si sono alternati studiosi e amministratori.

Al presidente dell’associazione Pietro Arca spiegare i motivi dell’incontro: il patrimonio culturale come motore di sviluppo, in particolare sul fronte turistico. Per il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna «investire sulla cultura significa costruire il futuro». Dall’archeologo Giovanni Meloni è arrivata la proposta del «parco a rete», un modello che punta a collegare siti anche distanti tra loro in un sistema unitario. La direttrice dell’Antiquarium Arborense, Carla Del Vais, ha annunciato l’imminente rilancio della struttura, destinata a diventare un punto di riferimento non solo cittadino ma provinciale. «L’idea è quella di trasformare il museo in una “vetrina del territorio”, capace di raccontare in modo unitario un patrimonio oggi frammentato». Il sindaco di Cabras Andrea Abis ha illustrato il modello Mont’e Prama che si pone l’obiettivo di generare ricadute economiche sul territorio. Più critico il presidente del Consorzio Uno Gian Valerio Sanna quando ha lamentato la scarsa capacità di trattenere i flussi turistici dei grandi eventi, come la Sartiglia, che non riescono ancora a tradursi pienamente in opportunità diffuse sul territorio. ( a. m. )

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