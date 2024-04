«Facciamo rete per la sanità» 

Passare da una dimensione prevalentemente sanitaria a una comunitaria, coinvolgendo servizi sociali, Comuni e Unioni dei Comuni, in un’ottica di rete per servizi adeguati alla salute della popolazione del Medio Campidano: 83mila abitanti, 26mila over 65, 2.600 malati, età media 45 anni rispetto ai 44 della media regionale e ai 42 nazionali. Dati che sono alla base del manifesto della rivoluzione della Asl di Sanluri, fondata sulle direttive del decreto ministeriale 77. Una sfida della missione salute del Pnrr, senza perdere di vista i fondi in bilancio che ammontano a 175 milioni di euro.

La gestione

La capacità di costruire rapporti di fiducia, dialogo ed ascolto con i pazienti sarà la sfida essenziale per il successo dei nuovi servizi in rete. «La base di partenza – spiega il direttore dell’ospedale di San Gavino, Sergio Pili – si fonda su tre elementi: l’invecchiamento della popolazione, l’aumento del fabbisogno, il numero ridotto dei medici. Criticità che fanno ben sperare sui risultati di un lavoro fondato su forme di coprogettazione e cogestione con i due distretti del Plus, Sanluri e Guspini, con i 28 Comuni, dove i sindaci conoscono i bisogni dei propri cittadini. Azioni comuni per una più efficace e tempestiva presa in carico non solo dei pazienti ma delle persone fragili, degli anziani, dei disabili, dei minori, prima che si arrivi in ospedale». Un nuovo percorso che, nelle intenzioni della Asl, dovrà evitare ricoveri impropri, favorire dimissioni protette in luoghi idonei all’assistenza, al recupero funzionale e all’autonomia.

Case di comunità

Protagonista nella gestione della salute con gli strumenti della riforma, Pili aggiunge: «Guardo con fiducia e ottimismo alle prospettive legate a servizi territoriali che avvicinano la sanità alle persone. In questo contesto non siamo all’anno zero, un ruolo importante è stato già affidato alle case di comunità di Sanluri, Serramanna, Guspini e Villacidro». Piccoli ospedali che raccolgono in un unico spazio i servizi di medicina specialistica, l’assistenza primaria con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta che continuano a operare anche attraverso i propri ambulatori. «La differenza – chiarisce il direttore – con la casa della salute è data dall’apertura della struttura di giorno e di notte. E non è tutto. Ci sono altri servizi. Giusto per fare un esempio, quello di uno sportello per qualsiasi domanda e qualsiasi esigenza, anche di ordine amministrativo».

Le reazioni

«Sulla riforma della medicina locale – ricorda il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi – lavoriamo da cinque anni. Unico problema, mancano i medici. Per il resto la sanità del Medio Campidano ha fatto grossi passi in avanti, pensiamo alla costruzione del nuovo ospedale, alle case di comunità e ai centri della salute. Proporrò alla Regione che venga preso come modello per altri territori». Sulla carenza dei medici puntano il dito i direttori dei distretti sanitari di Sanluri e Guspini, Italo Carrucciu e Federico Sollai. «Inutile – dice Sollai – realizzare strutture se poi manca la materia prima: il dottore. Investiamo sulla tecnologia e telemedicina evitando che il paziente vada dal medico anche per una ricetta fotocopia, ma solo quando sta male». Carrucciu commenta: «Poveri di medici, ma i cittadini a volte chiedono solo di essere aiutati su questioni sanitarie. E questo si può fare. Il neo consigliere regionale, Emanuele Matta, riferisce: «Importante creare occasioni di confronto anche per verificare le criticità, proporre soluzioni, attivarsi per le risorse economiche necessarie». Una di queste è il convegno “Salute e territorio nel Medio Campidano” che si terrà a Siddi, venerdì, dalle 9 alle 18. Soddisfatto il sindaco, Marco Pisano, per aver scelto il piccolo comune della Marmilla che ospitò «un ospedale per i poveri».

