«Facciamo gioco di squadra» 

«Forza Italia con Tajani prosegue il suo cammino politico nel segno indelebile impresso dal più grande statista degli ultimi cinquant’anni, Silvio Berlusconi». Lo ha dichiarato il deputato e coordinatore regionale della Sardegna, Ugo Cappellacci (che ha partecipato insieme a una delegazione dall’Isola), ieri durante il congresso nazionale a Roma.

«Il nostro movimento – prosegue Cappellacci – è il riferimento di tutti coloro i quali vogliono equilibrio nella politica internazionale, in Europa, nel rapporto tra Sud e Nord del Paese. Ed è la casa di tutti coloro i quali credono nei valori popolari, cattolici, liberali, europeisti. Insieme ai nostri militanti, a un movimento giovanile che è la fucina di politici di nuova generazione e ai nostri dirigenti proseguiremo quel gioco di squadra intorno al segretario nazionale».

Tullio Ferrante, responsabile del settore adesioni di Forza Italia e sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha detto che «nel 2023 si contano 110mila adesioni, un dato importante che testimonia la vitalità e la centralità del nostro partito».

E ha aggiunto: «Il segretario Tajani, attraverso una leadership saggia, autorevole e coinvolgente, ha preso le redini del partito e lo sta conducendo in un porto sicuro. Per quanto riguarda il mio impegno alle Infrastrutture, ci sono tante opere che stiamo portando avanti. In primis il ponte sullo Stretto, ma anche i collegamenti tra le nostre città, con le aree interne, e l’alta velocità. Altro grande impegno - ha detto ancora - è una maggiore apertura dei servizi pubblici locali al libero mercato, con l’obiettivo di assicurare servizi di qualità agli utenti. Ancora, il contrasto all’uso selvaggio degli autovelox che non possono essere considerati un mezzo per fare cassa. Il traguardo delle 110mila adesioni e la celebrazione di oltre 120 congressi provinciali che ci hanno portato fin qui, ci restituiscono una fotografia gratificante del nostro presente. Siamo orgogliosi della nostra storia e guardiamo al futuro con speranza e fiducia».

