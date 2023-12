Faccia a faccia tra gli scienziati e i cittadini di Lula 

Dopo l’annuncio del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Mantovano che in una lettera all’Istituto nazionale di fisica nucleare garantisce l’impegno finanziario del Governo di circa 950 milioni di euro per l’Einstein Telescope, l’amministrazione comunale di Lula, guidata dal sindaco Mario Calia, ha organizzato un incontro aperto a tutti i cittadini. Al confronto, ieri sera nel salone Moreddu, sostenuto dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, dall’Istituto di geofisica e vulcanologia delle università di Cagliari, Sassari e Napoli, hanno partecipato Enrico Calloni, responsabile nazionale dell’esperimento Archimedes e responsabile locale per la caratterizzazione di Sos Enattos, Domenico D’Urso, dell’università di Sassari e responsabile della comunicazione per Et, e Alessandro Cardini, direttore dell’Infn di Cagliari. Hanno cercato di rispondere alle domande del pubblico, sull’uso del territorio e sulle risorse. Hanno spiegato il riuso degli inerti ricavati dagli scavi per realizzare i tunnel e rassicurato per il muse di superficie che potrebbe essere riaperto rispetto alle necessità del laboratorio SarGrav. Era presente Michele Cossa dei Riformatori. (m. d.)

