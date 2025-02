Faccia a faccia per una città nuova: il Pd affila le armi 

Dopo aver organizzato in maniera parallela iniziative su temi importanti come la sanità, ieri i due circoli del Pd, lavorando ad una scaletta comune voluta all’unisono dal segretario cittadino Giovanni Mossa e dalla presidente del circolo tematico “l’Isola che non c’è”, Ivana Dettori, si sono ritrovati insieme nella sede del partito con un dibattito aperto non solo ai tesserati ma anche ai simpatizzanti in vista delle prossime elezioni comunali, che tengono ormai banco nella discussione politica della Nuoro che sarà. Una immagine di unità che il Pd vuole comunicare anche all’esterno e ai suoi alleati di centrosinistra.

Sul tavolo la discussione sui criteri per costruire un progetto, per realizzare le liste e soprattutto un programma politico che i Dem vogliono portare al tavolo del Campo largo che in città discute su candidature per il futuro sindaco, per cercare di condividere idee e obiettivi.

La discussione è stata partecipata.

L’assemblea ha voluto più volte rimarcare la necessità di mettere al centro la città e svincolarsi così da rigidi steccati dettati dalle dinamiche regionali che viaggiano sui binari e necessità non equivalenti

