«Faccia a faccia per la sanità» 

È un appello all’unità e coesione territoriale, quello lanciato nelle scorse ore dal sindaco di Gavoi, Salvatore Lai, che propone la convocazione della conferenza sociosanitaria territoriale.Lai chiede ai colleghi sindaci di convocare la conferenza per incontrare il nuovo Commissario Asl 3 Angelo Zuccarelli «con cui fare il punto sulla situazione dei servizi in Provincia e rilanciare l'iniziativa su medicina territoriale e ospedaliera».

Scettico

Ma è parlando di «commissari che sono di passaggio» che il primo cittadino gavoese evidenzia: «Per esperienza consolidata, spesso, si "stabilizzano" per lungo tempo e quindi con essi dobbiamo fare i conti. Il lungo silenzio attorno ai temi della salute, salvo le iniziative meritorie di sindaci e cittadini del Mandrolisai, mi preoccupa». Di qui un lungo elenco delle criticità, fra «lunghe liste d'attesa, la medicina territoriale che non decolla, la questione delle guardie mediche irrisolta, le carenze in ambito ospedaliero, il lavoro di medici infermieri molto faticoso per gli organici ridotti all'osso».Lai non usa poi mezzi termini sulla rinuncia alle cure da parte di molti cittadini: «La questione dei medici di base e altre questioni - aggiunge il sindaco di Gavoi - ci suggeriscono l’urgenza di una forte iniziativa». E dopo la vittoria della Regione in Cassazione, sulla legge che consente l’impiego di medici in pensione, rilancia: «Si tratta di un provvedimento che rappresenta una speranza per il nostro servizio sanitario, consentendoci di superare l’assenza di medici di base, reimpiegando specialisti di esperienza». Riguardo ai giovani medici «è importante che Comuni, Asl e Regione uniscano le forze per studiare dei provvedimenti che agevolino l’arrivo di specialisti nelle zone interne».«La telemedicina - precisa Lai- è un tassello importante ma va potenziata. Le difficoltà possono essere superare solo col lavoro di squadra e facendo fronte comune».

RIPRODUZIONE RISERVATA