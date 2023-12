Faccia a faccia fra i senatori della panchina 

Educazione e signorilità d'altri tempi, la sottile ironia del sorriso sornione che spunta da dietro gli occhiali, e una carta d'identità che dice che loro due, Claudio Ranieri e Aurelio Andreazzoli sono, rispettivamente a 72 e 70 anni, i due allenatori più “esperti” della Serie A. No, non anziani. Perché a sentirli parlare e a vederli in mezzo al campo a insegnare calcio a ragazzi che potrebbero essere i loro nipoti, tutto ti verrebbe da pensare, tranne che al termine “anziano”.

Eppure, per le stranezze del calcio, quello di questo pomeriggio sarà il loro primo faccia a faccia. Si stringeranno la mano, sentiranno un fremito sul lato giallorosso del cuore, e poi cercheranno di vincere. Perché Cagliari ed Empoli vogliono scappar via dalla zona calda proprio sotto la guida dei loro due veterani.

La prima volta

Centoquarantadue (142!) anni in due, Ranieri e Andreazzoli guardano dall'alto tutta la truppa degli altri allenatori della Serie A. Lontani Gasperini (65 anni), Sarri (64) e Mazzarri (62), metà dei colleghi (dal trentanovenne Palladino ai quarantottenni Juric, Cioffi e D'Aversa) potrebbero essere loro figli. Eppure le loro strade non si sono mai incrociate fino a questo pomeriggio, quando si vedranno durante il riscaldamento pre-gara per poi concedersi un abbraccio e qualche battuta. E Andreazzoli, magari, darà uno sguardo a quello stadio che, almeno un paio di volte negli ultimi anni, poteva essere il suo.

Brividi giallorossi

Lo stesso agente che ne cura gli interessi (Pietro Chiodi), con Ranieri ha appena toccato quota 454 panchine in A, mentre Andreazzoli è ancora a quota 96. «Non posso dire che siamo amici», ha spiegato il tecnico rossoblù, «ma ho grande stima per Andreazzoli. Sarò felice di vederlo e di potergli fare gli auguri per il nuovo anno».

Nessun precedente tra i due, che si sono solo sfiorati lo scorso anno in B, quando Andreazzoli ha esordito alla guida della Ternana battendo il Cagliari ancora allenato da Liverani, lasciando però la panchina degli umbri dopo dodici partite e saltando così il ritorno. Ma i due maestri di calcio si sono quasi rincorsi alla Roma, di cui il tecnico toscano è stato per anni collaboratore tecnico, interrompendo le sue esperienze al fianco di Spalletti nel 2009 proprio per lasciare la panchina a Ranieri. Salvo tornare nel 2011, dopo la caduta di Re Claudio, come collaboratore di Montella prima, Luis Enrique poi e infine Zeman, che poi sostituì alla guida tecnica per il finale dell'infausta stagione 2012-13. Poi il ritorno dietro le quinte fino all'addio a giugno 2017. A 70 Andreazzoli si è ripreso l'Empoli, portato in A nel 2017-18 e già salvato nel 2021-22, ed è pronto a una nuova sfida. Ma il settantaduenne Ranieri non concede sconti e, dopo il fischio di Maresca, penserà solo a batterlo.

RIPRODUZIONE RISERVATA