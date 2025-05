Faccia a faccia alla Casa Bianca Carney: non siamo in vendita 

Washington. La stretta di mano, il picchetto ufficiale, le congratulazioni per una «grande vittoria». Il primo faccia a faccia tra Donald Trump e Mark Carney, che solo sei settimane fa è stato eletto premier del Canada trainato da una piattaforma anti-tycoon, è andato apparentemente bene, considerando le premesse. Nessuno scontro diretto come quello ormai passato alla storia dello Studio Ovale con Volodymyr Zelensky, al quale il presidente ha accennato nel bilaterale con il canadese. Ma neppure grandi passi avanti sui dossier principali che dividono i due vicini in questo momento: i dazi e le mire americane su Ottawa. «Non siamo in vendita e non lo saremo mai», ha chiarito subito Carney usando una metafora del settore immobiliare. «Come sa, alcuni posti non si possono comprare», ha detto.

Il tycoon ha, invece, replicato «mai dire mai», insistendo sui presunti vantaggi per il Canada se diventasse il 51° stato americano per tutto il colloquio davanti al camino spento, viste le temperature miti di Washington. «Sarebbe un matrimonio meraviglioso, per i canadesi sarebbe un enorme vantaggio essere parte degli Stati Uniti». Il commander in chief ha poi assicurato di «voler essere amico del Canada, al di là di tutto. È un posto speciale» e ha colto l0occasione per lanciare una frecciatina al predecessore di Carney, Justin Trudeau, con il quale i rapporti erano degenerati. «Lo chiamavo governatore, forse questo non l’ha aiutato», ha ironizzato Trump che, invece, si è congratulato con il premier per il suo «grande ritorno, quasi quanto il mio». Sull’altra e forse più pressante questione, quella delle tariffe, almeno ufficialmente non è stato compiuto alcun progresso. Poco prima di ricevere il premier alla Casa Bianca il presidente aveva sferrato un durissimo attacco contro il vicino su Truth.

