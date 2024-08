«Fabrizio, mi hai proprio incastrato!» 

Il Festival della Marina di Villasimius saluta il suo grande pubblico con una serata che torna sul tema toccato in apertura della manifestazione: “La Grande Bellezza”. Sul palco Dori Ghezzi che dialoga con l’attrice Valentina Bellè. Dori Ghezzi ripercorrerà le tappe della sua carriera e racconterà del suo amore per Fabrizio De André e per la Sardegna.

Che cos’è per lei la grande bellezza?

«Per me è quello che ci circonda, è il benessere degli altri. Non riesco ad essere felice se mi guardo intorno e vedo l’infelicità degli altri».

Al suo fianco Valentina Bellè, l’attrice che l’ha interpretata nel film “Fabrizio De André-Principe libero”. Dalle riprese di quel film siete rimaste in contatto?

«È la prima volta che torniamo insieme davanti al pubblico. In privato abbiamo continuato a sentirci e a scriverci. Con Valentina è stato davvero un bell’incontro. Dico sempre che la vita è fatta di incontri, anche quelli più brevi, fatti per strada, casuali. Ti insegnano sempre qualcosa».

La sua carriera musicale: il ricordo più emozionante?

«I momenti più belli li ho vissuti nella creatività. Io sarei rimasta 24 ore su 24 in studio di registrazione. Mi piaceva veder nascere una canzone. I momenti più brutti erano quelli della promozione. Non ero a mio agio nell’esibizione. A Sanremo mi veniva la febbre a 40. Nei concerti invece avevo un bellissimo rapporto col pubblico. Questo lo ha imparato, seguendo me, Fabrizio».

Quest’anno ricorrono i 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André. Qual è il segreto del suo fascino immutato?

«Tutti credono che Fabrizio sia ancora così vivo nella memoria grazie alla Fondazione. Non è vero. La Fondazione è nata perché lui aveva lasciato un patrimonio tale che da sola pensavo di non essere in grado di gestire. Ci ha pensato lui a farsi ricordare. Si fidava della gente, sapeva che lo avrebbero capito. Non si sbagliava. C’era rispetto reciproco tra lui e il suo pubblico».

La responsabilità di essere custode e portavoce della memoria di Fabrizio. Questo cosa le ha richiesto negli anni?

«A volte ho anche detto “Basta, uffa!” Scherzo, ma è inevitabile che io debba convivere giornalmente con lui e con la sua memoria. Anche quando esco, prendo un taxi, la prima domanda che mi fanno è su Fabrizio. Non puoi nemmeno pensarci di vivere la tua vita e basta. Lui c’è sempre. Ogni tanto lo sgrido e gli dico: “Ma guarda come mi hai incastrata!”».

Lei e Fabrizio eravate, non solo artisticamente, simbolo della libertà, del vivere come volevate e di dire ciò che sentivate di dover dire.

«Se siamo riusciti a stare insieme tutti quegli anni, e saremmo rimasti insieme ancora oggi, è proprio per quella libertà. Una scenata di gelosia tra noi non poteva esistere».

Il coraggio di dare voce agli ultimi. Oggi Fabrizio di chi canterebbe?

«Purtroppo la situazione non è certo migliorata, anzi è peggiorata. Lui continuerebbe ad essere vicino a loro».

Cosa ha significato per lei la Sardegna?

«Significa tanto. Ci sono poi dei momenti anche conflittuali con la Sardegna, un po’ come succede tra marito e moglie. E quelli forse rendono ancora più forte il legame».

Nell’album “Quello che non ho” aveva cantato del popolo sardo, come di un popolo “colonizzato”, sfruttato nel tempo, e mettendolo a paragone con gli indiani d’America. Cosa pensa di quello che sta accadendo oggi con la minaccia eolica?

«Per carità! Non lo penso oggi, lo pensavo già quando vidi le prime. È da una vita che si poteva vivere in modo diverso, ma non interessa e non conviene a chi ci amministra».

Tra qualche giorno tornerà a L’Agnata il Time in Jazz. Che appuntamento sarà quest’anno?

«Si parlerà sì delle canzoni di Fabrizio, ma di quelle che ha tradotto. Ci saranno dei musicisti come Scarlet Rivera, violinista di Bob Dylan, Raphael Gayol, batterista di Leonard Cohen. È qualcosa di inedito e molto interessante».

