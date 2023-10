Fabrizio Manca è componidori 

L’autunno è appena iniziato e alla Sartiglia mancano ancora quattro mesi ma da ieri trombe e tamburi hanno ripreso a suonare. Il gremio dei Falegnami quest’anno ha bruciato le tappe e, con largo anticipo, ha annunciato il nome del capocorsa: Fabrizio Manca, 55 anni, guiderà la corsa di martedì 13 febbraio 2024 accompagnato dai suoi compagni Corrado Massidda e Ignazio Lombardi.

L’attesa

Il presidente Gino Mugheddu ieri ha convocato tutto il gremio nella sede di via Eleonora. Grande attesa fuori dal portone mentre all’interno la storica corporazione dei Falegnami ha affrontato varie questioni dalla Fondazione all’ingresso di nuovi componenti. Ma l’attenzione di tutti era per il nome del cavaliere prescelto che il presidente, così come vuole la tradizione, fino all’ultimo momento è riuscito a tenere nascosto. Poi poco dopo le 20 di ieri la presentazione ufficiale del componidori all’intero gremio: Fabrizio Manca, insieme a Corrado Massidda e Ignazio Lombardi, è stato accolto fra abbracci e applausi.

La gioia

Tantissima emozione ed entusiasmo alle stelle per una delle pariglie più amate del mondo della Sartiglia. Cavalieri esperti, capaci di regalare emozioni e brividi sia in via Duomo che in via Mazzini, hanno già guidato la manifestazione. Nel 2015 Corrado Massidda era stato il capocorsa per il gremio dei Contadini, nel 2020 invece era stato Ignazio Lombardi a indossare cilindro e camelia sempre coi nastri bianco e rossi di San Giovanni. Con Fabrizio Manca cambiano i colori ma l’emozione e la soddisfazione restano le stesse come ha commentato il 55enne, con 32 giostre alle spalle. «Una gioia indescrivibile» ha detto Manca, fra un brindisi e l’altro subito dopo che le porte della sede di via Eleonora si sono aperte alla città. Adesso continuano i festeggiamenti, poi la pariglia inizierà subito a intensificare gli allenamenti e i preparativi in vista della manifestazione.

I Contadini

Cresce l’attesa, intanto, per conoscere il nome dell’altro capocorsa quello che dovrà guidare la Sartiglia di domenica, sotto la regia del gremio di San Giovanni. Solitamente la scelta in casa dei Contadini viene comunicata a dicembre, a ridosso della festività dell’Immacolata. Al momento si fanno soltanto pronostici, come ogni anno circolano diversi nomi come quello di Matteo Licheri, Alberto Carta, Daniele Mattu o Luca Figus. Bisognerà ancora pazientare, poi altri brindisi e identiche emozioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA