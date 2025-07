Fabrizio Gifuni a Villasimius: l’amore, la recitazione e i fantasmi della storia 

«Il corpo a corpo con lo spettatore fa del teatro un’esperienza unica e irripetibile. Il campo magnetico prodotto da quest’incontro può determinare un cortocircuito che non ha uguali dal punto di vista delle emozioni e della conoscenza», dice Fabrizio Gifuni, uno degli attori più affermati e amati nel panorama italiano. E poi c’è il cinema, con i tour per promuovere i film e, sempre, il contatto diretto col pubblico e le belle chiacchierate nelle piazze vicino al mare. Per questo è appena arrivato in Sardegna: domani aprirà il Festival della Marina di Villasimius, arrivato alla settima edizione (il Gruppo L’Unione Sarda è media partner), e venerdì prossimo sarà a Tavolara per “Una notte in Italia” (numero 35).

A Villasimius sarà con la regista Francesca Comencini, per parlare di “Prima la vita. Il tempo che ci vuole”.

«Sono molto felice di questi due appuntamenti, perché per una serie di motivi legati al lavoro, non ero mai riuscito a partecipare né all’uno né all’altro, li seguivo a distanza. A Villasimius dialogheremo con Francesca Serafini, scrittrice e sceneggiatrice, che è riuscita a mettere insieme letteratura, poesia, cinema: questo allargamento degli orizzonti è una cosa positiva».

Dunque, il film.

«Ne sono profondamente innamorato, da attore e da spettatore. Lo abbiamo detto tante volte durante le presentazioni – a Venezia, alle candidature ai David, ai Nastri d’argento, a New York – è stata un’esperienza abbastanza rara per il clima stupendo che si è creato sul set, durante le riprese ci hanno accompagnato tanto amore e sintonia. E poi, quando lo abbiamo visto per la prima volta, io e l’altra protagonista, Romana Maggiora Vergano, in una proiezione privata, è stato il primo dei tanti momenti di commozione. Perché è una storia che fa bene al cuore».

Una storia autobiografica.

«Sì, un racconto personale del rapporto tra un padre e una figlia, e un omaggio meraviglioso al cinema italiano, a uno dei più grandi registi, che credo non occupi ancora adesso il ruolo che merita. Luigi Comencini ha avuto la fortuna e la sfortuna di vivere in un’epoca in cui il cinema italiano era la prima cinematografia al mondo, tra la fine della Seconda guerra mondiale e gli anni Settanta, quando c’è stata una fioritura di talenti, di geni, Fellini, Pasolini, Antonioni, Rosi, Petri, e altri».

Anche lui, in qualche modo, è uno dei “fantasmi” che a lei piace interpretare?

«Per ragioni diverse. Lui è un fantasma nel senso che è una presenza che ha accompagnato un pezzo importante della storia del cinema italiano, e che adesso non c’è più. Però quando io parlo di fantasmi, in riferimento a Moro e a Pasolini, parlo di corpi non pacificati, a cui non è stata data una degna sepoltura, corpi le cui vite sono state interrotte improvvisamente per mano violenta, “spettri” che quindi tornano periodicamente a disturbarci e a inquietarci».

Aldo Moro, per lei un’ossessione.

«È vero. Un po’ cercato e un po’ mi cerca lui. Mi sono molto occupato di lui (e di Pasolini) con il progetto che si chiama appunto i “Fantasmi della nostra Storia”, credo che quei due corpi rappresentino una linea di confine tra due Italie, una che parte dal Secondo dopoguerra e arriva alla fine degli anni Settanta, e una che arriva ai nostri giorni. Il fantasma di Moro mi insegue benevolmente da tanto, anche nel film di Francesca Comencini, a un certo punto, appare».

E ora arriva "Portobello”, la serie su Enzo Tortora, con la regia di Marco Bellocchio.

«Vi posso solo dire che abbiamo terminato da poco le riprese, e che per me è stata forse la sfida più grande. Dovrebbe essere trasmessa su un nuovo canale, Hbo Italia, che apre nei primi mesi del 2026».

Prossimo ruolo?

«Non è ancora in programma. Anche perché è stato un anno di lavoro forsennato, e questi giorni sardi per me sono una specie di miraggio, Villasimius e Tavolara sono diventati dei luoghi mitici ancor più di quanto non lo siano per la loro bellezza».

Come sta il cinema italiano?

«Cercando una sintesi impossibile, credo sia molto ricco per scrittura, regia, nuovi attori. La mia generazione ha segnato un ricambio, quella che si è presentata ne “La meglio gioventù” e qualche anno dopo in “Romanzo criminale”, si è fatta carico di una cosa molto importante: una sorta di pacificazione tra il mondo del cinema e del teatro. Per una trentina d’anni, dagli Ottanta al Duemila, c’è stata una separazione netta, noi invece – Luigi lo Cascio, Alessio Boni, Pierfrancesco Favino, Luca Marinelli, Sonia Bergamasco (che è mia moglie, e sarà anche lei al Festival di Tavolara) – che abbiamo tutti una formazione teatrale, abbiamo dimostrato che il teatro può dare moltissimo al cinema, che si può creare un sistema di vasi comunicanti che fa bene a tutti ed è molto apprezzato anche dal pubblico».

Ha detto: non mi piace questo mondo dove tutti sanno tutto di tutti.

«Aggiungerei anche: dove tutti sembrano sapere tutto di qualsiasi cosa. È un momento abbastanza terribile quello che stiamo vivendo, oltre alle cose più atroci che riguardano le guerre, c’è questo declino delle competenze, dello studio, del parlare di cose che si sanno, legate alla propria professione. Inoltre, c’è questa costante invasione della privacy. A me per carattere non piace entrare nelle vite degli altri, e non sopporto che la gente entri nella mia. Forse è anche legato al mio lavoro: penso che vada preservato un po’ di mistero, se vuoi sorprenderti per un’interpretazione di un attore, sapere dove va in vacanza, qual è il suo piatto preferito, quante amanti ha avuto, toglie parecchio fascino».

Un film che ama e che ha visto cento volte.

«Ce ne sono due: “Otto e mezzo” e “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”. Parlando di cinematografia straniera, “I quattrocento colpi” di Truffaut. Americani: penso che la coppia Cassavetes-Gena Rowlands sia una delle cose più belle mai apparse. Poi penso a “Apocalipse Now”, a “Il padrino”. Un attore che mi manca immensamente, come Volonté, è Philip Seymour Hoffman, scomparso prematuramente. Un gigante assoluto, al livello di De Niro e Pacino».

