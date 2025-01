Fabrizio Corona: «Si chiama Angelica la donna del rapper» 

Cinque minuti prima del sì Fedez avrebbe chiamto lei, Angelica Montini, e le avrebbe giurato amore eterno. La donna misteriosa con cui Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni anche durante il matrimonio ha un nome. A rivelarlo è stato Fabrizio Corona che, in possesso di audio, foto e video, come sostiiene, ha svelato che la ragazza che ha fatto perdere la testa al cantante sarebbe Angelica Montini. Milanese e della buona borghesia, la ragazza avrebbe avuto una storia con il divo poco prima che iniziasse l’amore con Chiara Ferragni, ma i due avrebbero continuato a vedersi e sentisti anche durante il matrimonio della coppia. Chiara sarebbe venuta a conoscenza del tradimento per caso.

Nel corso di "Falsissimo”, il talck su Youtube firmato da Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi ha svelato di essere a conoscenza dei tradimenti del cantante. Il rapper, infatti, prima di conoscere Chiara avrebbe conosciuto una ragazza che, successivamente, avrebbe frequentato anche negli anni di fidanzamento e poi matrimonio con l’imprenditrice. La ragazza misteriosa, ha raccontato Fabrizio Corona, è Angelica Montini. Bella, bionda, e davvero simile a Chiara Ferragni. (red. spet.)

RIPRODUZIONE RISERVATA