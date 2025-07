Fabrizio Corona  giovedì notte alla Sestu Beer Fest 

Per alcuni è il principe dello scoop, per altri, il re dello scandalo senza scrupoli. Fabrizio Corona comunque non cessa mai di far discutere e sarà l’ospite di apertura alla Sestu Beer Fest, giovedì prossimo, nella prima delle quattro serate nel piazzale Campioni d’Italia ’69/’70.

«La sua presenza non passa mai inosservata, e neanche stavolta sarà da meno. Dalle 22:00 saluterà, accoglierà e farà selfie con il pubblico», così gli organizzatori, l’associazione Premiere, lo annunciano. Una carriera di reporter, i procedimenti giudiziari, l’ultimo una condanna ad un risarcimento di 40 mila euro alla giudice Marina Corti che aveva firmato la revoca ai suoi arresti domiciliari, per gravi minacce. Ma tanti lo conoscono per la sua continua copertura delle vicende di Fedez e Chiara Ferragni sul suo canale YouTube, con una narrazione fatta di pause ad effetto. Ora si è buttato sul caso Garlasco: «Ho intervistato tutti i protagonisti», è la golosa esca che lancia al pubblico. Figlio d’arte, i genitori erano i giornalisti Vittorio e Gabriella Corona, ha preso presto la strada che continua oggi, nel 2007 con lo scandalo Vallettopoli; storie piccanti di vip ed un’accusa di estorsione. A lui il compito di aprire una festa con tanti artisti, sul palco giovedì Alex The Voice e Big Mama, poi un dj set di Beppe Murru, Ugo Berrita e Davide Marcello. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA