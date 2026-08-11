Fabrizio Coniglio: «In scena accetto di perdere il controllo per aprirmi» 

Santu Lussurgiu, il paese nel vulcano, si trasforma in un borgo-teatro a cielo aperto, dove vicoli, piazze e scorci diventano quinte naturali per la XVIII edizione della rassegna “Percorsi Teatrali”, organizzata dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda e il patrocinio, il contributo e la co-organizzazione del Comune, il sostegno della Regione e il supporto del Centro commerciale naturale Bantzigallelle.

Un programma ricco, che si estende fino al 16 agosto e spazia dal teatro contemporaneo alla commedia dell’arte, dal nouveau cirque alla tradizione del kamishibai giapponese, dal recital all’opera multidisciplinare, con un duplice omaggio all’intellettuale, giornalista e scrittore Salvatore Cambosu e all’attore, drammaturgo e regista Dario Fo, Premio Nobel per la letteratura nel 1997.

Tra i protagonisti di questa edizione c’è un volto che il pubblico conosce bene, da “L’allieva” a “Cuori”, da “La Compagnia del Cigno” fino a “La legge di Lidia Poët”: Fabrizio Coniglio, attore, autore e regista, per il terzo anno consecutivo a Santu Lussurgiu.

«È sempre bello tornare in Sardegna», racconta Coniglio: «Apprezzo molto le proposte del Teatro del Segno di Stefano Ledda, esempio di teatro autentico che avvicina, scende in strada e invade la realtà».

Sul palco

Ieri sera Coniglio ha portato in scena lo spettacolo “Al Fuoco”, alla prima regionale, che riaccende i riflettori su due ferite mai rimarginate della storia del lavoro italiano: la strage della miniera belga di Marcinelle nel 1956, dove morirono 136 italiani, e l’esplosione alla Thyssenkrupp di Torino nel 2007, che causò sette vittime. «Credo molto nelle storie – spiega l’attore e regista – e mi piacciono soprattutto quelle vere»: “Al Fuoco”, aggiunge, nasce dall’urgenza di far accadere qualcosa di forte sul palco, capace di toccare le coscienze in modo empatico, senza filtri retorici. «Questo lavoro – prosegue – mi era stato commissionato dalla Cgil di Savona tre anni fa, in una veste differente. Mi sono trovato davanti un pubblico di più di duecento ragazzi, e da lì ho cercato di trovare un modo per interessarli e farli entrare in empatia con il racconto».

Il monologo

Da questa esigenza nasce la forma del monologo, attraverso la quale Coniglio dà voce a due figure che tentano, senza riuscirci, di salvare i propri compagni di fronte a un orrore che sarebbe stato possibile evitare. «Per raccontare queste tragedie – confida – mi affido a un po’ di sana follia, quella propria del teatro. Una perdita di controllo su di sé che diventa apertura verso l’altro, capace di far sentire in modo concreto e viscerale le storie narrate», spiega.

Storie che, ieri come oggi, disegnano lo stesso scenario. «Un mondo dominato dal risparmio e dal profitto», riflette l’attore, «un mondo dove l’essere umano finisce per contare sempre meno. Una perdita di umanità progressiva che, però, proprio grazie al teatro, diventa possibile recuperare».

Vocazione corale

Ed è proprio in questa capacità di restituire umanità attraverso il racconto che “Al Fuoco!” trova il suo posto naturale in un cartellone che, edizione dopo edizione, proiettandosi verso il ventennale del 2028, conferma la propria vocazione corale e intergenerazionale.

Accanto ai grandi nomi del teatro contemporaneo, da Virginia Viviano con “Clown in Viaggio” a Caterina Civai con “Storie a Manovella”, da Emanuela Lai ed Elio Turno Arthemalle, in “Mammasantissima” a Stefano Ledda, Andrea Congia e Andrea Cocco con “Miele Amaro”, il festival dedica largo spazio alle nuove generazioni, tra letture animate per famiglie, laboratori dedicati a bambine e bambini e il Workshop di Commedia dell’Arte curato dalla compagnia Fraternal di Bologna e diretto dall’attore e regista Luca Comastri, per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni.

Capitolo identitario

Non manca, poi, il capitolo più identitario della rassegna, quello del “Teatro da Balcone”. Un festival nel festival che trasforma architravi, terrazze, cortili e piazze del centro storico in scenografie a cielo aperto. Nato in seno a “Percorsi Teatrali” più di dieci anni fa, oggi “Teatro da Balcone” è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’intera kermesse, capace di conquistare sempre più pubblico in Sardegna e non solo. Perché dietro ogni terrazza illuminata e ogni piazza trasformata in palco c’è l’idea precisa di teatro come possibilità, come bellezza accessibile a tutti.

E da questo è nato qualcosa di più grande, una vera comunità tenuta insieme da un forte senso di condivisione e dalla stessa passione che muove ogni storia: raccontare, conoscersi, condividere.

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