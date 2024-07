Fabrizio Bentivoglio e questa Italia che Ennio Flaiano raccontò così bene 

Un affresco dell'Italia di ieri e di oggi – sabato alle 20 nell'area archeologica di Nora per il XLII Festival La Notte dei Poeti organizzato dal CeDAC e in replica lunedì alle 21.30 a Lo Quarter di Alghero, nell'ambito della ricca programmazione dell'estate sulla Riviera del Corallo, sempre sotto le insegne del CeDAC – con “Lettura Clandestina” da “La solitudine del satiro” di Ennio Flaiano, con Fabrizio Bentivoglio che interpreta le prose argute e pungenti del grande scrittore, giornalista, drammaturgo, sceneggiatore e poeta abruzzese sulle note del contrabbasso di Ferruccio Spinetti, in un recital ironico e avvincente su fasti e miserie del Belpaese.

Tra i più interessanti e poliedrici interpreti del cinema d'autore e non solo, all'attivo un'intensa carriera teatrale, l'attore e regista milanese propone una selezione di testi significativi, che raccontano la patria di Dante dal secondo dopoguerra alla fine degli anni ‘60, tra mutazioni politiche e economiche e rivoluzioni culturali. Figura di spicco del ‘900, raffinato intellettuale, ben inserito nella feconda temperie artistica della capitale, Ennio Flaiano, attento testimone del suo tempo e profondo conoscitore dell'animo umano, traduce in chiave umoristica e satirica, come nei suoi folgoranti aforismi, le sue riflessioni sulla società italiana, tra vizi e (rare) virtù.

