Fabrizia, la libertà sui verdi pascoli 

Dall’altopiano si scorge il lago Flumendosa, tutto attorno silenzio e verde. C’è solo lei, con un gregge di capre e una mandria di mucche. Questo è il lavoro che ha scelto: la pastora, lasciando l’attività di famiglia circa dodici anni fa. L’incontro con le caprette è folgorante, non c’è più modo di tornare indietro, segue il suo istinto e il bisogno di una vita all’aria aperta abbandonando una strada già tracciata. «Nella mia famiglia nessuno ha fatto o fa il pastore. Mio padre ha una macelleria dove ho lavorato dall’età di 16 anni fino ai 26, poi ho deciso di cambiare vita», racconta Fabrizia Olianas, 41 anni di Villanova Strisaili.

A prima vista

Un amico pastore le fa conoscere da vicino questo mestiere e l’incontro con gli animali è amore a prima vista, così Fabrizia comincia ad aiutarlo tutti i giorni con le varie mansioni, impara a mungere e a fare il formaggio. «Sono sempre stata amante degli animali fin da piccolina – ricorda -, e anche un po’ ribelle. Non amavo un lavoro chiuso fra quattro mura, così nel 2013 ho iniziato ad allevare capre e mucche. La scelta di lasciare la macelleria non è stata vissuta in maniera molto felice da mio padre, ma poi si è rassegnato». In questo periodo dell’anno il lavoro è meno pesante, principalmente si occupa di dare da mangiare alle capre e alle mucche e di portarle al pascolo; in altre stagioni si dedica anche alla mungitura e a fare il formaggio, anche se i problemi non mancano mai. Burocrazia e malattie che colpiscono gli animali mettono a dura prova Fabrizia: «A volte mi viene voglia di mollare tutto, da quando ho iniziato le cose sono notevolmente peggiorate – spiega -, e il futuro non lo vedo roseo. Lavori tanto, le spese sono sempre più delle entrate e le malattie dimezzano il gregge. Però quando arrivo nelle stalle, loro mi incontrano e mi fanno le feste, mi passa tutto. Continuo per amore verso i miei animali».

Appena nati

Un amore così grande che arriva ad ospitare in casa propria intere famigliole di capretti appena nati, a rotazione, da novembre fino a marzo. Infatti, per tentare di salvarli dalle malattie l’unico modo è tenerli lontani dalle stalle. «Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di aprire un mini caseificio per lavorare il prodotto, ma visti i tempi penso che dovrò abbandonarlo. Non mi sento aiutata burocraticamente. In Trentino, per esempio, i pastori possono fare il formaggio nelle malghe e possono venderlo, qui bisogna per forza avere un caseificio. Ma, se ci pensate, con il caseificio il prodotto diventa “unificato”e uguale per tutti, mi piacerebbe che cambiassero tèle regole», spiega Fabrizia. Ai giovani non consiglierebbe mai di intraprendere questa strada, ma per fortuna il denaro non è l’unico metro di giudizio: «Alla fine dei conti, questo lavoro mi fa stare bene. Mi ha insegnato a stare da sola, a conoscermi meglio, a convivere con me stessa. Sei solo tu e gli animali, la forza me la danno loro», conclude.

