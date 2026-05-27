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28 maggio 2026 alle 00:06

Fabregas: grazie Pisacane, un amico 

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Da quando hanno frequentato insieme il corso a Coverciano, Fabregas e Pisacane sono diventati amici. Subito dopo Como-Cagliari, hanno persino tenuto una conferenza stampa condivisa. «Ci sentiamo spesso al telefono», rivelò una volta il tecnico rossoblù. Non si sono sentiti, però, alla vigilia dell’ultima giornata, ha confidato lo spagnolo, eppure il destino in Champions dei lariani dipendeva anche dalla gara del Cagliari a San Siro col Milan. «Finita la partita, però, Fabio è stata la prima persona che ho sentito dopo la mia famiglia», ha svelato Fabregas. «Dal campo, gli ho mandato un video. Non l’avevo sentito prima perché non dovevo chiedergli niente. Lui è una persona incredibile e onesta, gioca sempre per la vittoria. Questo è bello, quando poi la fa un amico tuo, fa ancora più piacere».

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