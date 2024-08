FabLab, incontro tra esperti 

Il FabLab di Sardegna Ricerche organizza il laboratorio "Crea il tuo packaging personalizzato", che si terrà il 7, 8 e 9 ottobre dalle 14 alle 19, presso la sede del FabLab negli spazi di Sa Manifattura, in viale Regina Margherita. Il corso è articolato in tre moduli: introduzione, esempi di packaging personalizzato, materiali e strumenti - presentazione delle regole per la creazione del file per incisione e taglio del timbro; Scelta della grafica da laserare; realizzazione della grafica con programma di disegno vettoriale (Illustrator/ Inkscape); Incisione e taglio del timbro tramite laser cutter; design del supporto con programma di grafica 2d; Taglio del supporto e montaggio del timbro; Stampa della grafica sul packaging e discussione finale. Il laboratorio è rivolto a tutti gli appassionati, le piccole imprese e gli artigiani, iscritti al FabLab, informazioni sul sito di Sardegna Ricerche.

