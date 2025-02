Fabio Pomata a Cagliari per gli Aperitivi Culturali  

“Una lunga storia mediterranea: Tabarca. La complessità del moderno nella nascita di Carloforte e Calasetta” (Edizioni Efesto) di Fabio Pomata è il libro al centro del prossimo appuntamento con gli Aperitivi Culturali di Itzokor in cartellone domani, alle 19, in via Martini 23 a Cagliari.Pomata sarà accompagnato dalla libraia Michela Calledda.

Spiega l’autore: «Uno sguardo su vicende politiche ed economiche che portarono nel XVI secolo all’insediamento genovese nell’isola di Tabarca in Tunisia, e la successiva diaspora del popolo tabarchino verso le coste sud-occidentali della Sardegna. Questo studio si propone di indagare, agli inizi del XVI secolo, la complessità dei rapporti ancora esistenti tra Stati e popolazioni nel Mar Mediterraneo, nonostante la rivoluzione che le scoperte geografiche e l’interesse verso i Nuovi Mondi stavano determinando, in un’epoca che molti hanno individuato come l’inizio del mondo globalizzato. Rapporti che vedono, oltre la consueta dinamica delle relazioni internazionali, anche quelli quotidiani tra la gente comune in termini di commerci, scambi e contatti, pure intesi fra religioni diverse».

