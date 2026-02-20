Fabio Pisacane mostra i denti all’emergenza  

Assemini. Anche Folorunsho, sulla via del recupero, non è stato convocato, così come Gaetano, Deiola, Borrelli, Felici e Belotti. Non è ancora pronto, lo sarà per la trasferta di Parma, lascia intendere l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, costretto anche stavolta a fare di necessità virtù e magari infastidito dall’emergenza, per quanto non lo dia a vedere. Anzi, tiene a precisare (con forza) che chi subentra è un protagonista come tutti, non un tappabuchi. E dalla pancia del Crai Sport Center di Assemini manda un segnale forte e chiaro a tutta la squadra: «Dobbiamo rimanere uniti, compatti, per far passare questo momento. Le assenze non devono abbassare il livello di responsabilità, semmai lo devono alzare. Abbiamo un obiettivo chiaro nella testa, tra tutte le difficoltà».

Niente paura

Cagliari-Lazio tre mesi e mezzo dopo è un’altra storia. «Cambiano intanto gli interpreti rispetto all’andata, sarà una partita completamente diversa», la premessa del tecnico napoletano già in avvio di conferenza stampa. Poi aggiunge: «Nel girone di ritorno, tutti i punti pesano e le partite hanno una difficoltà maggiore». Come se non bastasse, la Lazio è forte, molto forte nonostante le turbolenze societarie e ambientali. «Siamo consapevoli del valore dell’avversario che andiamo ad affrontare. Ma siamo anche consapevoli che se facciamo quello che abbiamo preparato, possiamo metterli in difficoltà».

I protagonisti

Con Gaetano ai box, sarà quasi certamente Mazzitelli, in parte preservato contro il Lecce, a raccogliere il testimone nel cuore del campo. «Aveva un fastidio al quadricipite», spiega Pisacane. «Ma dice di aver superato questo fastidio al cento per cento e sarà quindi della partita». Idem Mina: «Sta bene. Si allena sempre, è un leader e abbiamo bisogno di lui. Mi auguro che da qui alla fine possa dare il suo contributo». Quello che, invece, non ha dato Esposito contro il Lecce. Forse è stata una delle sue peggiori prestazioni da quando è nell’Isola. «È stata una delle peggiori prestazioni del Cagliari», puntualizza Pisacane. E sull’attaccante di Castellammare di Stabia poi dice: «Ha questo spirito di spensieratezza che a volte lo porta a esagerare, è vero. Ma è lo stesso spirito che gli ha permesso di giocare in squadre importanti così giovane e di fare quello che ha fatto. Io sono contento del suo spirito di spensieratezza e spero che non si faccia condizionare dai giudizi esterni». Quale occasione migliore poi per riscattarsi, per lui e per gli altri, stasera contro la Lazio.

