«Fabio Pisacane è un predestinato» 

Ha fatto la storia del Cagliari, arrivando in Sardegna in una squadra appena promossa dalla C1 alla B e guidandola – da leader della difesa – sino alla semifinale di Coppa Uefa, con uno storico gol al Delle Alpi contro la Juventus nei quarti. Aldo Firicano in 7 anni in rossoblù, dal 1989 al 1996, ha collezionato 251 presenze fra A, B e Coppa Italia ed è stato capitano nelle ultime due stagioni, ricevendo la fascia da un’icona come Gianfranco Matteoli. Ora allena, con l’ultima recente esperienza al Tuttocuoio in D, e oltre a dare un giudizio sul Cagliari di oggi si augura di poter – un giorno – avere un’esperienza in panchina nell’Isola.

Firicano, come ha visto il Cagliari nel precampionato?

«Rimangono dei punti fermi molto positivi, a partire dall’allenatore che è un corpo unico con la società. Ma aspettiamo la fine del mercato, che deve ancora decollare: il Cagliari ha perso un giocatore forte come Gaetano, da qui a fine agosto possono succedere ancora tante cose. Le amichevoli lasciano il tempo che trovano, sarà il campionato a dire se la squadra è migliorata o no».

La convince il progetto giovani?

«A Cagliari c’è un contesto che dà la possibilità di crescere, Palestra ne è un esempio. Ho visto che sono stati fatti degli acquisti giovani, alcuni da conoscere, però l’habitat naturale c’è e chi ha un po’ di talento può esprimersi al meglio».

La difesa dovrà sempre basarsi su Mina?

«Credo di sì. È sempre stato il perno principale, ha dato solidità e attorno alle sue caratteristiche è stata costruita la difesa. Credo sia irrinunciabile, dal punto di vista tecnico e caratteriale. In una squadra giovane uno come lui, che non ha paura di niente, può trainare. La personalità di Mina è stata un fattore gli scorsi anni».

C’è poi il caso Esposito.

«È un po’ una cattiva abitudine dei giocatori, appena fai un minimo bene, di chiedere l’adeguamento. Ma non è nulla di nuovo: è sempre successo e succederà sempre. Credo che troveranno un punto d’incontro, poi certo la situazione dà un bel po’ di fastidio».

Dal mercato cosa servirà?

«Soprattutto trovare un attaccante, anche giovane, che possa dare un contributo diventando una sorpresa: una punta che renda il Cagliari un po’ più imprevedibile, anche in base alle caratteristiche degli altri attaccanti. E poi mi pare scontato dover sostituire al meglio Gaetano».

Pisacane, al suo debutto in A, ha fatto bene.

«C’era un po’ di scetticismo, perché comunque era la sua prima esperienza in A e veniva dalla Primavera. Mi ha molto sorpreso, da allenatore non lo conoscevo. Credo sia un predestinato: ci sono degli ex giocatori che hanno questa dote. È sempre stato un leader e sa essere empatico. Poi trasmette il senso d’appartenenza: a Cagliari è fondamentale».

Malagò ha puntato su Ranieri, che lei ben conosce.

«Non è un fulmine a ciel sereno, girava da quando è stato eletto Malagò. Credo metta d’accordo tutti, è spendibile a ogni livello. Mettendo da parte la vicenda Maldini e Pirlo direi che è una candidatura forte e giusta, che sia andata in porto è sicuramente positivo. Non basterà da solo, ma intanto abbiamo gli uomini giusti».

Su cosa dovrà incidere?

«La sua figura, di uomo che ha fatto una grande carriera partendo dalla gavetta, dovrà permettere di far ritrovare l’amore verso la Nazionale, che deve diventare un punto di arrivo e non una scorciatoia per carriere ricche di contratti. Penso che Ranieri, anche per il suo percorso, rappresenti questo: porta competenza e un approccio al mondo del calcio fatto sempre nei modi giusti».

Mancini è la scelta giusta per la Nazionale?

«È una figura di campo, che si dovrà confrontare subito con i risultati. Secondo me è un discorso a parte rispetto a Ranieri, perché è costretto a tirare fuori la Nazionale dalle macerie: un compito ancora più difficile, dato che bisogna incidere subito».

Che idea si è fatto della vicenda Pirlo e Maldini?

«Un grosso pasticcio, l’Italia del calcio per tanti motivi non ne aveva bisogno. È successo, speriamo sia una scossa positiva e non un tornare sempre indietro. Cerchiamo di guardare il lato positivo: che sia uno stimolo forte per fare meglio. Oltre alla passione serve un gruppo dirigente forte, che faccia un passo in avanti».

Cosa serve al calcio italiano per rilanciarsi?

«Intanto un bel bagno di umiltà: dobbiamo renderci conto che il nostro status non è più quello di una volta. Dobbiamo tirarci su le maniche e lavorare sodo, senza sminuire quello che fanno gli altri ma facendo la nostra parte: serve rimetterci in pari con gli altri Paesi che in questo momento ci stanno avanti. Abbiamo una grande tradizione, ma non vuol dire nulla se non è accompagnata da un grande lavoro».

Serie A: chi è la favorita?

«Sempre l’Inter, secondo me. Vediamo il Milan come assorbirà i cambiamenti, la Roma e il Napoli le metterei di diritto. La Juventus non si può non escluderla, però magari la vedo in seconda fila».

Quand’è l’ultima volta che è tornato a Cagliari?

«Molto tempo fa. Mi ero riproposto di vedere una partita, vediamo se a settembre riesco».

Qual è il ricordo più bello in rossoblù?

«Il gol alla Juventus in Uefa è stato un gran momento, però se devo essere sincero il ricordo più bello è stato fuori dal campo, nel 1990, quando tornammo da Pisa dopo aver ottenuto la promozione in A e trovammo tutta Cagliari per strada. C’era una folla infinita dall’aeroporto sino al centro, un qualcosa di veramente incredibile che non scorderò mai. Gli episodi di campo sono stati belli ed emozionanti, questo lo è stato ancora di più».

Dei suoi compagni a Cagliari chi sente ancora?

«Abbiamo una chat con la squadra, ci sono un po’ tutti e abbiamo modo in maniera frequente di sentirci spesso».

Per la nuova stagione che progetti ha?

«Aspetto una nuova avventura, vediamo come iniziano i campionati se qualcuno mi chiamerà. Sono pronto, mi piacerebbe tanto allenare un club in Sardegna. Per me tutte le categorie vanno bene, certe sensazioni e la passione ci sono ovunque e non solo in A».

Le piacerebbe vedere Euro 2032 nel nuovo stadio?

«Sarebbe bello. Non sarà semplice: si parla di stadio da tanto, mi auguro che in breve tempo possa essere costruito. Serve un impianto nuovo, che sia riconoscibile per il Cagliari».

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