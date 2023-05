Fabio Moi unico candidato  sfida la quota del quorum 

Fabio Moi, commercialista 43enne, è l’unico candidato sindaco di Seui: «La nostra sfida non punta a vivacchiare e tirare avanti resistendo, ma alla rinascita a tutto tondo del paese». Moi propone alla comunità un patto: «Unione, ascolto e collaborazione, soltanto lavorando assieme ai cittadini possiamo scommettere sul nostro futuro. Un futuro incerto, a meno di non riconvertire la tendenza cristallizzata allo spopolamento».

Il programma di Moi mostra dunque i denti ai mali che da decenni affliggono il paese: spopolamento e diradamento violento dei servizi. Prioritario l'impegno per la medicina del territorio e il lavoro con i cantieri di Forestas; il referendum popolare per l'ente provinciale cui aderire. Rigenerare fiducia e speranza, elementi essenziali affinché i seuesi tornino a fare impresa, con una rete ricettiva che rilanci il turismo: «Dobbiamo concretizzare - continua Moi - un sistema turistico e produttivo basato su una sinergia tra amministrazione e privati. Per facilitare gli slanci imprenditoriali dei cittadini, pensiamo a un laboratorio condiviso che disponga delle attrezzature necessarie alla produzione, conservazione, etichettatura dei prodotti. L'autosufficienza energetica: attraverso progetti, non calati dall'alto, ma tagliati a misura del paese e del suo vasto territorio. Promuovere il turismo esperienziale della montagna e molto altro. Io ci metto la faccia, gli elettori dimostrino di crederci con me».

Moi dovrà raggiungere il quorum ridotto: a Seui occorrono 411 voti. (p. m. r.)

