Fabio Lotta nuovo presidente del Forum giovani 

Il Forum giovani di Macomer ha rinnovato le cariche del direttivo. Dopo sette anni, lascia il presidente Umberto Guiso, candidato alle elezioni comunali. Al suo posto è stato eletto Fabio Lotta, 22 anni, impiegato in un’azienda. Vice presidente è Giada Pischedda, 21 anni, studentessa universitaria a Cagliari. Segretari sono stati nominati Vittorio Canu, 23 anni (lavora e studia a Milano) e Francesca Spada 22, studentessa a Milano.

Il Forum giovani è stato costituito nove anni fa. È l’unico istituzionalizzato attraverso cui i giovani di Macomer hanno l’opportunità di incidere realmente sulla politica locale e sulla vita cittadina, con proposte e pareri che il Consiglio comunale ha l’obbligo di visionare. In nove anni di attività ha coinvolto al suo interno più di 50 ragazzi e centinaia di giovani nelle attività portate avanti. Il prossimo mese il nuovo direttivo comunicherà le iniziative per l’estate e per tutto il 2023.

«Dopo tre anni di inattività, dovuta alla pandemia, vogliamo dare una svolta decisa al Forum - dice il neo presidente, Fabio Lotta - stiamo pensando manifestazioni sportive per i mesi estivi, coinvolgendo anche altre associazioni di Macomer. Stiamo anche portando avanti progetti Erasmus a livello europeo. Il Covid ci ha bloccati e impedito di organizzare e svolgere qualsiasi manifestazione. Ora vogliamo rimetterci in gioco e iniziare proprio da dove ci eravamo lasciati». L’intero direttivo si sente motivato a organizzare da subito le grandi manifestazioni per coinvolgere gli altri giovani per la prossima estate.

