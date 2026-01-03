Fabio, il predestinato rossoblù La paralisi, la famiglia, il campo e quell’aria da rivoluzionario 

La famiglia al centro di tutto. Fratelli di sangue, di lavoro, tenacemente vicini e sempre a cento all’ora, al lavoro come nello sport. Che poi è il mestiere più bello, il calcio, soprattutto quando arrivi in alto. Della famiglia Pisacane, di questa napoletanità che ormai si è colorata di rossoblù, Fabio è l’emblema, è quello che ce l’ha fatta, che ha portato questo cognome così altisonante al centro delle belle notizie, calciatore di Serie A e oggi allenatore nel campionato italiano più importante. Carlo Pisacane è stato un rivoluzionario, militare e patriota nato a Napoli nel 1818, non abbiamo notizie di un antenato così famoso a casa dell’allenatore del Cagliari, ma quel Dna sembra sia rimasto nell’aria.

Perché Fabio, che compirà 40 anni il 28 gennaio, calciatore fino all’estate del 2022, a suo modo in panchina porta quell’aria da eterna sfida, di uno che non ha mai paura, sempre al massimo e il coltello fra i denti. Così era in campo, così è rimasto.

La malattia

Pisacane, che a 14 anni è un ragazzino delle giovanili del Genoa, supera a fatica e con grande sofferenza la sindrome di Guillain-Barré, rara patologia che una notte lo porta improvvisamente a paralisi temporanee e successivamente al coma. Dopo tre mesi e mezzo in ospedale, venti giorni di coma farmacologico e una paralisi alle braccia, con la famiglia prostrata dalla paura, il quindicenne Fabio torna progressivamente alla normalità e recupera una dignitosa condizione fisica.

La scalata

Pisacane, difensore arcigno e poco incline alla pazienza, smette di fare il calciatore nel 2022 e rientra a Cagliari nello staff tecnico di Fabio Liverani nell’agosto dello stesso anno come collaboratore tecnico. Esonerato Liverani, il 26 dicembre sostituisce in panchina l’allenatore provvisorio Roberto Muzzi, colpito da una colica renale. Sembra un predestinato, ma con l’arrivo di Claudio Ranieri passa al settore giovanile. Il 22 marzo 2023 prende il posto di Michele Filippi, esonerato, e nell’estate ‘23 diventa il capo allenatore della squadra Primavera rossoblù. Un feeling, quello con i ragazzi rossoblù, che conosce il suo momento epico con la vittoria della Coppa Italia Primavera, nell’aprile di quest’anno. Il successo col Milan, a Milano, convince il presidente Tommaso Giulini a consegnargli le chiavi del Cagliari dei “grandi”, nonostante l’opposizione interna – il direttore sportivo Bonato – e l’assoluta mancanza di esperienza a questo livello. Il suo Cagliari oggi sta viaggiando sopra le squadre a rischio Serie B, diversi giovani stanno giocando stabilmente e alcuni sono nel giro della prima squadra.

La famiglia

Pisacane, che ha preso casa nel quartiere di Villanova, arriva da una famiglia molto unita, i Quartieri Spagnoli hanno cullato i Pisacane ma nessuno, da quelle parti, nonostante la fede per il Napoli di Maradona e oggi di Conte, ha mai potuto vedere Fabio con quella maglia: un feeling mai nato, una storia troppo perfetta per diventare reale. Il 30 agosto, il suo esordio in trasferta proprio a casa sua, al “Maradona”, un’impresa solo sfiorata sul terreno dei campioni d’Italia: il Cagliari è caduto al 95’, sarebbe stata la notte di Pisacane.

