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16 settembre 2026 alle 00:46

Fabio Fazio ritorna su Rai 1 in giuria a “Tale e Quale Show” 

Viale Mazzini: «Orgogliosi di accoglierlo». E spunta Amadeus 

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Nuova collocazione al mercoledì sera, un cast rinnovato e il ritorno del grande intrattenimento dal vivo con a sorpresa Fabio Fazio che si riaffaccia in Rai in veste di giudice, anche se solo per una puntata, mentre non è escluso che possa fare la stessa ''apparizione'' anche l'altro transfugo eccellente, Amadeus. Dal 23 settembre in prima serata su Rai1 per 9 puntate prende il via la sedicesima edizione di “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Tra le principali novità, lo spostamento dal tradizionale venerdì e l'ingresso in giuria di Elettra Lamborghini e Alessandro Siani al fianco del confermato Cristiano Malgioglio. A spiegare la scelta della nuova collocazione è lo stesso Carlo Conti: «Per quanto riguarda il mercoledì, l'azienda ha cercato di potenziare e offrire al pubblico maggior intrattenimento. Ho risposto sì con grande gioia: l'obiettivo è sempre quello di riunire la famiglia davanti alla televisione. Quest'anno credo sia uno dei cast più belli e importanti delle ultime edizioni. “Tale e quale” è un programma nel quale ci si diverte molto e solo in questo modo si riesce a trasferire l’allegria al pubblico».

Dalla Rai è arrivata la piena conferma dell'accoglienza riservata al conduttore: «Fabio Fazio è un professionista, siamo orgogliosi di accoglierlo. Non c'è nessuna resistenza, anzi, c'è un’accoglienza». Nel corso della presentazione dello show si è parlato anche della possibilità di un'ospitata o di un ritorno per Amadeus. Carlo Conti ha commentato calorosamente l'ipotesi: «Amadeus è un mio grande amico, abbiamo un bellissimo rapporto, magari nelle prossime settimane dirà di sì».

Tra i 12 protagonisti pronti a mettersi in gioco ci sono Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni, Vladimir Randazzo e la coppia formata da Flavio Insinna & Gabriele Cirilli.

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